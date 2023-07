“Acciones extraordinarias requiere La Guajira para su desarrollo”, académicos y lideresas opinan sobre gobernanza de Petro

El presidente Petro estuvo gobernando en La Guajira desde el 26 de junio hasta el sábado 1º de julio. Los anuncios que hizo fueron muchos y se dieron en muchos frentes, incluyendo la declaratoria de emergencia económica en el departamento durante un mes. PUBLIMETRO consultó al académico guajiro, el profesor de la Universidad del Norte Weildler Guerra y a las lideresas Estercilía Simanca Pushaina, escritora en Maicao y Ana González Jusayuu, líder juvenil, en Uribia, sobre esta extraordinaria gobernanza.

“La gobernanza representa una acción extraordinaria a la persistencia de una acción extraordinaria en los indicadores de desarrollo en el departamento de La Guajira”, dijo Weildler, quién también recordó el paso de otros mandatarios por el departamento en el pasado.

“El presidente Alfonso López Pumarejo hizo un recorrido en carro por toda La Guajira y dejó obras, creó el Puerto Libre que fue inolvidable y el presidente Rojas Pinilla. Ambos fueron muy cercanos a este territorio y la gente los recuerda con cariño. El presidente Petro da un paso con esos precedentes históricos, pero aún es temprano evaluar, porque estos anuncios se tienen que concretar en la realidad” agregó Guerra.

Por su parte, Estercilía Simanca, en Maicao, opinó que es “esperanzador y de mucha ilusión que el presidente Petro haya gobernado desde La Guajira por cinco días. Petro reconoció a la ciudadanía en Maicao en su autoridad local y ellos recibieron la invitación directamente de él y no a través de los entes territoriales. Eso crea confianza en la comunidad en general en Maicao”.

Agua

En ese sentido, Guerra explicó que la situación de acceso al agua sigue siendo dramática. La Corte Constitucional en 2017 había declarado el estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira, lo cual fue la máxima declaratoria de este nivel, que se podría tomar con respecto a un territorio del país y todavía no se ha dado respuesta a esta problemática.

Por ello, Petro informó que se priorizará el agua potable para consumo humano antes que para otros usos. Por esta razón, la administración del embalse del Río Rancherías pasará del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Vivienda.

“La gobernanza de Petro requiere realmente un marco normativo como la declaratoria de la emergencia social y el acercarse directamente a las comunidades en el territorio para ver en terreno la situación y porque persisten este tipo de indicadores, cuando los distintos gobiernos sí han invertido, aunque quizás con muchas fallas en recursos en el abastecimiento, por ejemplo del agua. Recordemos que el Banco Mundial que tuvo un préstamo de 90 millones de dólares y que en el Gobierno Santos implementaron las pilas públicas, que hay una represa en el río Ranchería sin utilizar. Con una inversión gigantesca en el Gobierno de Uribe pero que en este momento no genera agua a los seres humanos”, resaltó Guerra.

En Maicao, Petro pudo evidenciar cómo se entrega el servicio de agua a la población. “El presidente incluso supo y sufrió en carne propia lo que es tomar agua en La Guajira, con las molestias y las incomodidades y el poco acceso que tenemos en los servicios primarios, que debemos tener como seres humanos y que aquí en La Guajira parecen privilegios”, lamentó la lideresa Estercilía Simanca.

El agua se constituye en una de las problemáticas más agudas que enfrenta el departamento sobre todo en 2023 y las llegadas de nuevas crisis climáticas.

“Además viene un hecho que es El Fenómeno de El Niño que empieza a sentir en las altas temperaturas y que hace prever una sequía en todo el territorio al norte de La Guajira”, preocupa a Guerra.

Entre los anuncios Petro, mediante decreto capitalizará a la empresa Salinas Marítimas de Manaure (Sama), para que sea mayoritariamente pública y se avance en la expansión de la industria química de productos de la sal, con energías limpias y huella de carbono cero en la península.

Para Petro “¡El agua es un derecho, no un negocio!”, por eso dijo que creará el Instituto de Aguas de La Guajira, el cual deberá garantizar el uso adecuado del recurso hídrico y en beneficio de las comunidades.

“La creación del Instituto de Aguas de La Guajira toma como modelo, un acierto que tuvo Rojas Pinilla en 1956, con el Banco de la República, con la creación de Proaguas, una empresa que se sostenía sobre las salinas y la producción salina en Colombia, que tenía sede en Uribia y que pudo instalar más de quinientos molinos, pozos y jagüeyes en todo el territorio de la Alta Guajira y que todavía los indígenas recuerdan con gratitud por su eficiencia y que se acabó cuando Proaguas desapareció”, rememoró Guerra.

De la represa del río Ranchería, Petro afirmó que construirá un tubo que saldrá del embalse y llevará agua potable hasta el extremo norte de La Guajira. Este será cuidado por el Ejército Nacional.

“El tomar la decisión de que el agua de la represa del río Ranchería tiene como prioridad el consumo humano es de un impacto social muy grande, porque utilizaríamos una represa, que no está siendo usada ni para cultivos ni para riegos ni consumo humano y esto permitiría llegar a todos los municipios que se encuentran en Uribia y el sur de La Guajira como Fonseca, Distracción, Barrancas, Albania, Hatonuevo, y poder llegar a Uribia e incluso a Manaure y abastecer, por lo menos a los asentamientos urbanos, de estos municipios de agua potable y permanente y eso es un gran anuncio”, destacó Guerra.

En Maicao, Estercilía Simanca detalló que el agua regresó a su residencia después de mucho tiempo. “El agua en Maicao está secuestrada y particularmente llegó el agua a mi casa y teníamos tres meses en que no llegaba el agua, porque llega una vez a la semana, por una hora y ese día que vino el presidente, por arte de magia, llegó el agua por un solo día de 6 a.m. a 6 p.m. y estamos a la espera de que vuelva el agua”.

Desnutrición e ICBF

Los indicadores en materia de mortalidad por causas asociadas a la desnutrición siguen siendo altos hasta junio del año en curso. Todo indica que se trabajará para reducir las muertes ocurridas en el 2022 en el gobierno de Petro. El INS observó aumento en el número de casos de muerte de niños por desnutrición en La Guajira (22 casos acumulados en este año, 11 de Uribia, cuatro de Maicao, cuatro de Manaure, dos de Riohacha y uno de Dibulla) en 2023”.

“También hubo anuncios muy positivos en materia de cambiar el modelo de ICBF para un modelo propio, para sustituir el brócoli por el trupillo, por ejemplo, es un gran paso, porque La Guajira está llena de trupillos y los abuelos wayuu lo consumían en mazamorras y arepas. Veo a un Bienestar Familiar ajustándose a la realidad ambiental, económica y cultural, y no como antes, que La Guajira tenía que adaptarse a modelos nacionales, que no tenían nada que ver con nuestra realidad ambiental, que desea entender los patrones nutricionales de los wayuu y eso demuestra un cambio de actitud que a mí me parece muy importante”, expuso Guerra.

Vías terrestres

Serán intervenidos 33.000 kilómetros de vías en los próximos cuatro años. Se abrirán postulaciones para el componente de Caminos Comunitarios para la Paz y se firmaron 50 convenios con las comunidades que postularon sus primeros segmentos viales.

“Poner al Ejército crear vías carreteables y a trabajar en el agua, me parece que tiene un impacto nacional impresionante. Hace más soberanía nacional eso, que traer más elementos armados o tanques de guerra, porque es acercar el Ejército a la comunidad haciendo carreteras, vías terciarias, pozos esa me parece una decisión correcta”, afirmó Estercilía Simanca.

Transición energética

Con miras a convertir a La Guajira en un territorio descarbonizado, la empresa Termoguajira será capitalizada para que deje de consumir carbón y fomente el uso de energías limpias y se logró un pacto con relación a los parques eólicos.

“Quiero resaltar un anuncio y es que se dio un acuerdo con las comunidades en el pacto por las energías renovables en el participó el Ministerio de Medio Ambiente y el de Minas y Energía e hizo que las comunidades se sentaran a dialogar con las empresas para tener una ruta participativa en los proyectos de generación de energía eólica que van a permitir un tránsito en la matriz energética de combustibles fósiles a energías renovables, pero que se estaban dando sin el impacto que estos tienen para las comunidades indígenas y sin otorgar derechos a estas comunidades”, señaló Guerra.

Petro, de igual forma, detalló que 25.000 millones de pesos serán destinados para 1.618 paneles solares y 930 baterías en beneficio de la población de Nazareth, en Uribia.

“Tenemos que mejorar los pactos con los parques eólicos y las energías limpias. Nosotros no tenemos el suficiente conocimiento para hablar de este tema de los parques y por eso fue vital que nos asesoraran”, contó Ana González Jusayuu, joven lideresa en Uribia.

Universidad Indígena

Comenzó el proceso de apertura de la Universidad Indígena Wayuu, que permitirá abrir las facultades de Energías Limpias, Ciencias de la Salud y Turismo.

“Nosotros no tenemos una universidad en la Alta Guajira y es vital para que nuestra cultura tenga un centro de estudios con enfoque étnico en nuestros territorios y no tengamos que migrar para tener acceso a la educación pública de calidad”, anotó Jusayuu.

Anuncios controvertidos

Para incentivar el turismo sostenible, se construirá una pista aérea internacional en El Paraíso, en el norte de La Guajira, pero este anuncio ha sido criticado.

“El tema del Aeropuerto en la Alta Guajira ha causado una natural controversia, porque a veces este tipo de operaciones aéreas van a depender mucho del mercado y de la iniciativa privada. Yo opino que se debe habilitar el aeropuerto de Puerto Bolívar, que está allí para usar y también el de La Mina para fines comerciales abiertos y así dejar abierta a las empresas nacionales y a las agencias de turismo, que sigan llevando a los turistas a Punta Gallinas a la Macuira, más al norte y aprovechar una infraestructura que ya opera y funciona, que está allí, no requiere inversión”, advirtió Guerra.

A través del Plan de Restauración, Petro anunció que se hará un uso sostenible y protección de 24.000 hectáreas en el Parque Nacional Natural Macuira, proceso que contará con una inversión de 40.000 millones de pesos y que se ejecutará con el apoyo de las autoridades étnicas tradicionales de la región.

“La declaratoria de emergencia económica es el primer paso importante para que se vayan concretando las estrategias para acabar con el flagelo de la hambruna y la corrupción aquí en el departamento de La Guajira. Ya la orden la dio el presidente Petro y ahora falta que los líderes locales y las personas de confianza que asignó lo logren, con Lucho Gómez Pimienta, quien es el encargado de la niñez y para que concreten lo que por mucho tiempo hemos criticado”, concluyó Estercilía Simanca.

La cifra: 22 niños han muerto por desnutrición en La Guajira en 2023.