¿No ha reclamado su pasaporte? Ojo, porque si han pasado seis meses lo destruirán

Desde este 5 de julio la Cancillería estará entregando miles de pasaportes que siguen guardados en una bodega de la calle 53, en Bogotá, porque sus propietarios hicieron el procedimiento de expedición pero nunca los reclamaron.

Este documento, necesario pasa salir del país, es destruido por la misma Cancillería si seis meses después no es reclamado en las oficinas.

Para evitar esto, la sede de Pasaportes de la calle 53 comenzará una jornada extraordinaria de entrega de pasaportes entre los días 5 y 14 de julio de 2023.

El objetivo es poder hacer entrega de más de siete mil pasaportes que aún se encuentran en las bodegas de dicha sede.

“Tenga en cuenta que los pasaportes que no hayan sido reclamados en el término de seis meses después de su expedición, son recogidos y llevados para su inmediata destrucción. En ese sentido, se invita a todos los ciudadanos que tramitaron en la Sede Calle 53 y aún no han ido por su documento de viaje a que se acerquen en el horario de 7 am a 3 pm a la sede ubicada en la Calle 53 # 10 – 60/46, piso 2″, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Esta jornada especial se programó con el fin de descongestionar las bodegas de esa sede y hacer efectiva la entrega de uno de los documentos de identidad y viaje más importantes para los ciudadanos.

“Cabe aclarar que las sedes de la Calle 100 y Centro funcionan con normalidad. Para más información sobre el trámite de expedición de pasaportes, ingrese a: https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes”, agregó la entidad.