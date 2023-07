Por robo de 20.000 pesos, durante Gobierno Duque también se utilizó polígrafo con cuatro empleadas

En las últimas horas se conoció sobre una nueva investigación que revela el uso del polígrafo bajo la administración del Gobierno Duque, específicamente en un robo de dinero de baja cuantía en la vivienda del papá de Marta Lucía Ramírez, Álvaro Ramírez Suárez. Las revelaciones las hizo Revista Cambio, quien detalló bajo qué parámetros se habría hecho este interrogatorio a tres extrabajadoras del hombre.

En medio del escándalo que rodea al Gobierno de Gustavo Petro y su esfera cercana por el interrogatorio a una extrabajadora de Laura Sarabia, ex mano derecha del presidente Gustavo Petro, se conoce información de que durante el Gobierno Duque también se habría utilizado el mismo protocolo para interrogar a cuatro empleadas que trabajaban en casa del progenitor de la exvicepresidenta.

Recordemos que el interrogatorio con polígrado reciente fue denunciado por Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, quien sufrió el robo de una cantidad millonaria de dinero al interior de su vivienda. Revista Cambio señaló que en el año 2020 también se habría utilizado el polígrafo para interrogar a cuatro Luz Duarte, Lina Marcela Burbano, Cesia Rodelo y Dily Banquett, quienes fueron acusadas por el papá de la exvicepresidenta de hurtar cosas de su vivienda.

Robo de 20.000 pesos causó el interrogatorio con polígrafo a extrabajadoras del papá de Marta Lucía Ramírez

Cambio detalla que al parecer el señor Ramírez se venía percatando de que varios objetos personales y comida se venía desapareciendo de su casa, pero habría sido la pérdida de 20.000 pesos lo que finalmente desencadenó en la investigación.

Por esto, tres enfermeras y la empleada doméstica habría sido llevadas hasta el edificio Luis Carlos Galán, ubicado frente a la Casa de Nariño, en una sala de poligrafía. Cambio entrevistó a dos de las extrabajadoras de Ramírez que confirmaron que pasaron por este proceso, pero nunca se sintieron obligadas a hacerlo.

“Es la única vez en mi vida que he presentado eso, me pareció con normal tranquilidad las preguntas, me explicaron antes qué funcionamiento tenía y ya, duró 40 minutos tal vez. La verdad no sé cómo salieron los resultados. No me sentí bajo presión, fue un requerimiento por el trabajo”, manifestó Luz Duarte a este medio de comunicación.

¿Son legales los interrogatorios con polígrafo?

Interrogar con polígrafo a involucrados de criminalidad no es ilegal en Colombia, pero sí lo sería si esta conducta se enmarca en un asunto de seguridad privada. Es decir, cuando este protocolo se usa responde a situaciones de seguridad nacional. Por este motivo, el fiscal Francisco Barbosa puso en duda el interrogatorio a la exniñera Marelbys Mesa y acotó que el uso del polígrafo en este caso no fue el correcto, por lo que se usó para un interés particular.

“Es un mecanismo indicador para funcionarios que puede ser utilizado en el marco de la seguridad nacional, pero jamás en el marco de un privado. Entonces yo no puedo coger a su mamá y llevármela diciéndole hágame el favor, mi señora se ubica acá y usted va a responder unas cosas y después me firma, eso no se puede (...) Eso existía cuando existía el F2 y cuando existía el DAS en su peor momento, o cuando existía por ejemplo el SIC, el Sistema de Inteligencia Colombiano. Eso se hizo, por ejemplo, en casos muy complicados durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla”, fueron las declaraciones de Barbosa en Blu Radio sobre este mecanismo.