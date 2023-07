El guía de Wilson no se rinde: sigue sumergido en la selva con un comando buscando al perrito

Fuentes en las Fuerzas Militares confirmaron a Publimetro Colombia que continúa la búsqueda del perrito Wilson, quien colaboró en la búsqueda de los cuatro menores de edad que fueron finalmente rescatados de la selva del Guaviare. Además, su guía canino no se rinde y sigue buscándolo como parte de este equipo en medio del desespero luego de que se perdiera en medio de la operación.

La esperanza en los colombianos de que finalmente se pueda encontrar al perrito Wilson no ha desfallecido. Es tanto así que este sábado 1 de julio se conoció con mucha emoción que el guía del can, Cristian David Lara, está sumergido todavía en la selva del Guaviare, buscando incesantemente al que han llamado ‘héroe canino’.

El pasado 9 de junio se llevó a cabo el hallazgo de los cuatro menores de edad que sobrevivieron 40 días en la selva del Guaviare. Lesly Mukutuy, de 13 años; Soleiny Mukutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mukutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mukutuy, de 1 año, son los cuatro menores de edad que permanecieron perdidos en la espesa selva y fueron hallados vivos.

Pero a la felicidad de su rescate se sumó el sinsabor de no haber encontrado a Wilson, unidad canida de las Fuerzas Militares que encontró pistas de los menores de edad e incluso estuvo con ellos, pues junto a su rastro se encontraron las huellas del perrito.

Una pista en Huila que se descartó

A pesar de que el pasado lunes 26 de junio se conoció sobre el posible rastro de un perrito que fue visto en el departamento del Huila, con características muy parecidas a las del can, las esperanzas las desinfló la institución. Las Fuerzas Militares confirmaron que no puede ser el perrito, puesto que es una ubicación muy lejos y las características del video no coinciden con Wilson.

La institución confirmó a este medio que todavía hay un comando sumergido en la selva entre límites del Guaviare y Caquetá buscando al perrito, a pesar de que el líder de la operación, el general Pedro Sánchez, señaló que es muy improbable encontrarlo en este punto de la búsqueda. Pero Lara, su guía canino no se rinde y sigue haciendo el llamado que le tiene a su compañero del alma para que regrese con él.

Wilson apareció en medio de su búsqueda y volvió a huir

Las Fuerzas Militares y guías de la Defensa Civil también confirmaron a este medio que durante la búsqueda del can, lograron encontrarlo, cuando aún los menores de edad estaban siendo buscados, pero lo perdieron de vista en cuestión de minutos.

En el momento en que fue visto, trataron de atraerlo con comida y otras cosas, pero desafortunadamente el perrito se asustó y salió corriendo. Wilson es un perro entrenado bajo parámetros estrictos de las Fuerzas Militares y solo atienda al llamado de su guía, por lo que es normal que si desconocidos lo encuentran el responda tratando de huir.

“Wilson será recordado como héroe”: general Pedro Sánchez

“Wilson será recordado como un héroe de cuatro patas. En nuestra Operación Esperanza hemos utilizado todos nuestros recursos, no hemos escatimado en ningún esfuerzo. Empleando todas las capacidades humanas y tecnológicas, colocando comida, dos perritas en celo, pero no hemos encontrado ninguna evidencia”, dijo al respecto el general en Noticias Caracol.

El general Sánchez fue enfático en que la razón por la que dejarán de buscar a Wilson es porque “es improbable que encontremos a Wilson en estas condiciones”.

Detalló que Wilson mide 60 centímetros de alto y a más de 5 o 10 metros ya no se observa, solo responde a su guía canino. “Ve una persona extraña y se aleja inmediatamente. El lugar es inhóspito, amplio, las huellas que deja son casi imperceptibles y la probabilidad de encontrarlo es prácticamente nula”, concluyó el oficial.