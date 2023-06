“Es un ataque verbal a mansalva”: sorpresiva solidaridad con Iván Duque por humillación que sufrió en USA

Luego de hacerse viral el video en el que el periodista Dan Cohen, un activista del perfil ‘Uncaptured News’, cuestionó e insultó al expresidente Iván Duque en una calle de Estados Unidos, decenas de personajes políticos se pronunciaron en rechazo a este ataque, incluso los que se consideran sus contradictores.

La alcaldesa Claudia López fue una de las que habló del tema: “Altura, argumentos y respeto en el debate democrático es lo menos que podemos dar, recibir y permitirnos. Asaltar de manera engañosa a una figura pública que camina desprevenida con sus dos hijas menores para soltarle una retahíla que no espera respuesta sino viralidad es mala fe. Mi solidaridad y respeto con el expresidente Iván Duque, sus hijas y familia”.

El periodista Félix de Bedout manifestó: “Ese video que está rodando del expresidente Iván Duque no tiene nada que ver con periodismo ni con nada, es un ataque verbal a mansalva a una persona que está paseando con su familia y se acerca amablemente a alguien que le pide un saludo para terminar increpándolo a traición”.

José Guarnizo, director de Vorágine, también rechazó el ataque del periodista norteamericano: “Salir a gritarle a un expresidente en plena calle no es hacer periodismo. A lo sumo es un acto que termina victimizando a alguien con enormes cuestionamientos y que, en efecto, aún tiene mucho qué explicar sobre el pobre y opaco legado que dejó en su mandato”.

Incluso Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se mostró molesto con este ataque. “No soy fan del expresidente Iván Duque, ni de su gobierno, pero la manera como lo increparon es inaceptable. Porque lo vivimos, también lo rechazamos”, indicó.

Video de ataque a Iván Duque

Cuando Cohen abordó a Duque en la calle le preguntó: “¿Le parece si hablamos en inglés?”,

En ese momento, como si tratara de distraerlo, el sujeto le pidió una foto al expresidente. Acto seguido le preguntó “¿Podemos decir Ñeñe Hernández?”. Ante esto, el exmandatario respondió con fuerza: “No, Ñeñe Hernández es un hijo de puta, hombre”.

Entonces, Cohen le reprochó: “Él pagó por tu campaña, ¿cuánta cocaína pagó por tu campaña?”.

Ante la ofensiva, el presidente decidió retirarse caminando con el sujeto que lo acompañaba, pero Cohen le siguió los pasos y le recriminó: “sé todo sobre esa sucia mierda que hiciste, ¿cuánta cocaína pagó por tu presidencia?”.

Duque, tranquilo, le respondió: “deberías educarte”; “está absolutamente desinformado y no sabes lo que dices”.

“¿Por qué siempre salía más y más cocaína de Colombia cuando eras presidente?”, volvió a preguntar Cohen y el expresidente le respondió: “eso no es cierto”.

¡Hola Colombia!



Esta es la confrontación completa con el narcopresidente @IvanDuque en las calles de Washington DC.



Mi entrevista (en inglés) finaliza con un mensaje en español: https://t.co/QtT2K2OH2G pic.twitter.com/hIfCj8xgSo — Dan Cohen (@dancohen3000) June 26, 2023

Iván Duque y el ‘Ñeñe’ Hernández

El ‘Ñeñe’ Hernández, que fue asesinado en un atraco en mayo de 2019 en Brasil, era investigado como presunto testaferro de una organización de narcotraficantes de los departamentos del Cesar y La Guajira y por el homicidio del joven Óscar Rodríguez, ocurrido en 2011.

El expresidente Iván Duque y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), estuvieron en su momento en el centro de un escándalo político tras revelarse unas conversaciones del ‘Ñeñe’ Hernández que los menciona al hablar de una supuesta compra de votos en la campaña electoral de Duque.

Hasta el momento no se ha podido comprobar la compra de votos en campaña. Por eso, el expresidente Álvaro Uribe dijo este martes que “la honestidad del ex Presidente Iván Duque no tiene la más leve mancha. Además, Luis Guillermo Echeverri manejó los recursos de la campaña con todo el decoro”.