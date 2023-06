Como héroes: así condecoraron a los soldados e indígenas que ayudaron en el rescate de los niños en la selva

Para demostrar el profundo agradecimiento del país con el regreso de los niños Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 1 año, el presidente Gustavo Petro, condecoró este lunes en la Casa de Nariño a los líderes indígenas y miembros de las Fuerzas Militares que participaron en la Operación Esperanza.

Para el mandatario, este acto debe ser motivo para que el país “dé inicio a una nueva fase de entendimiento nacional”.

“Se ha establecido un puente entre el Estado y las comunidades. Ustedes, miembros de las Fuerzas Militares, apoyados de satélites y ustedes, queridos indígenas, con la ayuda del Yagé. Ya no se discute si el saber occidental o el tradicional es más importante. Juntos, trajeron de regreso a los niños”, aseguró Petro en el evento.

Y dijo que “ese fue el mensaje de la Madre Selva: que nos tenemos que entender todos y todas. Entendernos alrededor de las ilusiones y esperanzas y necesidades, que quieren ser colmadas por decenas de millones de colombianos que vive en uno de los países más desiguales de la tierra”.

Condecoración a la mamá del perrito Wilson, que ayudó en el rescate de los cuatro niños en la selva. Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro Colombia

Luego agregó un mensaje que parecía estar más enfocado a la crisis de Gobierno que enfrenta, haciendo un pedido a los colombianos para convocar a la unidad: “Esto significa que nos entendamos como Nación, sin ningún tipo de exclusiones, con un objetivo común: buscar y preservar ‘la vida’, para que las nuevas generaciones no se nos vayan en barcos y aviones porque no quieran pisar este, el país de la belleza, y no encuentran espacio de dignidad aquí”.

Finalmente, Petro pidió a la sociedad colombiana pactar unos ‘acuerdos fundamentales’ alrededor de la defensa de la vida y de los más vulnerables: los niños y los ancianos.

Los cuatro indígenas menores de edad desaparecieron el pasado primero de mayo, tras el accidente de la avioneta en la que viajaban con varios adultos que fallecieron, en inmediaciones de Solano (Caquetá).

El pasado 9 de junio, el presidente confirmó la noticia, por medio de su cuenta de Twitter, del rescate de los cuatro menores de edad, al llegar a Bogotá procedente de La Habana, Cuba, donde asistió al cierre del tercer ciclo de conversaciones con la guerrilla del Eln.