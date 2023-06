¿Inesperado? Petro lanzó dardo y dijo que su deber es “cuidar” a manifestantes de la oposición

Este martes 20 de junio se desarrollan las marchas de movimientos de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro y el propio mandatario manifestó su opinión con respecto a las mismas. Se pronunció en medio de la ceremonia de ascenso del general en William Salamanca, director de la Policía Nacional.

El presidente Gustavo Petro destacó las manifestaciones en su contra y acotó que “hay que cuidarlas”. El mandatario destacó que es necesario cuidar a las personas que se manifiestan y hasta mencionó “el pasado” como una forma de lanzar dardos a Gobiernos anteriores.

“Ahora hay unas marchas contra el Gobierno, nuestro mayor deber es cuidarlas, que no pase nada con ningún manifestante, esa es la expresión del talante democrático, que se puedan expresar como quieran, siempre que se respeten los derechos, contra el mismo gobierno y no pase nada”, declaró en medio de la ceremonia policial.

De igual forma, Petro aprovechó para lanzar un dardo y sugerir que en el pasado no se respetaba la manifestación. “Ojalá siempre sea así hacia adelante, hubo problemas en el pasado en donde no fue así, la democracia es al final, no hemos encontrado otra manera de encontrarnos los seres humanos, en donde se puede construir una palabra que se llama libertad”, agregó el mandatario en la ceremonia.

Dentro de las figuras más destacadas en la convocatoria está la de la senadora Paloma Valencia, quien mostró su pensamiento en sus redes sociales.

“Los colombianos vamos a decirle al gobierno Petro que gobierne sin escándalos, sin corrupción, sin destruir. Acompáñanos en esta marcha donde primará el amor y el respeto por Colombia”, fueron las palabras de la congresista del Centro Democrático.

Otro de los promotores de la ‘marcha de las mayorías’ es el senador David Luna, quien dijo que “este 20 de junio salgamos a marchar con firmeza y responsabilidad para exigir respeto por la independencia de poderes, la defensa de las instituciones y de la libertad de prensa”.

El excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, también se unirá a las manifestaciones desde Medellín. “Me sumo a la marcha ciudadana del 20 de junio. Marcharé porque me preocupa nuestro país, me preocupa la crisis institucional en la que estamos inmersos, los ataques a la prensa, la falta de confianza y de transparencia en el actual gobierno”.