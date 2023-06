Intentó asesinar a su novia porque le pidió lavar la loza, la ahorcó sin compasión

En las últimas horas, ocurrió un aterrador caso en el barrio Luz de Salvación, al sur de Bucaramanga, departamento de Santander. Al parecer, un hombre se encarnizó a golpes con su pareja porque le pidió lavar la loza. La discusión por poco termina en un feminicidio.



Como Rubén Darío Gómez, de 23 años, fue identificado el agresor que tomó por el cuello a su compañera sentimental y empezó a ahorcarla en medio una diferencia que se presentó entre ambos, cuando la mujer le pidió al hombre que lavara la loza sucia, y este se negó.

Todo inició como una discusión verbal, pero poco a poco se fueron a los golpes. En medio de los insultos, el hombre utilizó su fuerza para agredir físicamente a la femenina. Aunque ella trató de defenderse, este la tomó por el cuello y por poco la asesina.

“Le dije que no lo iba a aguantar y que no quería nada con él. Soltó la loza, se vino encima, me cogió del cuello y me dijo que si no seguía con él me mataba, me decía que si no estaba conmigo nos morimos”, explicó la víctima a la Fiscalía durante la judicialización del capturado.

Según cuenta la mujer, estuvo a punto de quedar inconsciente mientras Rubén Darío la estrangulaba. Sin embargo, este la soltó, pero momentos después volvió a arrinconarla contra una pared y trató de asfixiarla nuevamente.

La Policía fue alertada de todos estos comportamientos del sujeto, por lo que llegó al lugar y salvó a la joven de 23 años, evitando que Gómez Arenas cometiera tales amenazas.

El señalado no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por tentativa de feminicidio, a pesar del abundante material probatorio en su contra. Ante la evidencia, un Juez de Control de Garantías lo envió a prisión.