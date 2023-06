“Quedó de hablar conmigo y me dejó esperando”: Padre de niños indígenas dijo que Petro lo dejó ‘plantado’

Manuel Miller Ranoque, padre de los menores indígenas que fueron encontrados en la tarde del viernes 9 de junio por la Guardia Indígena, habló este domingo sobre ese reencuentro con sus hijos, luego de buscarlos en la selva del Guaviare por 30 de los 40 días que permanecieron solos. “La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse. Que ustedes van a mirar quien es su papá. Y quien sí sabe que es amor de papá, como yo se los demostré a ustedes”.

Padre de niños indígenas dijo haber sido ‘plantado’ por Petro luego de que le prometió que hablarían

Ranoque, también se mostró molesto con el presidente Petro, pues dijo, en ningún momento le pidieron permiso para fotografiar o visitar a sus hijos y que lo hicieron mientras él era atendido también por médicos, por lo que pidió respeto a su intimidad. “Como los van a coger de objeto de burla, les sacan fotos, lo publican en redes sociales. Es injusto. Quiero que respete. La decisión la tomo yo como papá”.

Acto seguido, contó que el jefe de estado dijo que quería hablar con él, pero no lo hizo. “Quedó de hablar conmigo y me dejó esperando. Hable conmigo, no estoy muerto, estoy aquí. Porque se ponen a hablar con gente que ni siquiera fue a la zona. Respete nuestro principios como pueblo indígena”.

Pidió protección para él y los niños ante amenazas de disidencias de las farc

Lesly, Soleiny, Tien y Cristin Mucutuy, iban junto a su mamá Magdalena Mucutuy Valencia, en la avioneta tipo Cessna 206 de matrícula HK 2803, cuando se accidentaron el pasado 1 de mayo en zona rural del municipio de Solano, en Caquetá.

La razón de su salida desde Araracuara se dio por amenazas de las disidencias de las farc, del frente ‘Carolina Ramírez’, en el que los menores también estaban en riesgo de ser reclutados forzosamente, en especial Lesly y Soleiny.

Sería en Bogotá la ciudad donde toda la familia se iba a volver a reunir. Y ahora que los menores se encuentran en el Hospital Militar recuperándose, su padre indicó que se quedarán en la capital por lo que pidió al Gobierno Nacional les garanticen una vivienda digna, educación y seguridad para sus hijos.

“Yo creo que voy a vivir de tiempo completo acá porque tengo dificultades con el frente Carolina Ramírez que me está buscando para matar. Para ellos yo soy un objetivo. Yo me conozco la zona por donde triangula ellos y mientras uno no se acoja, uno es un enemigo para ellos”.