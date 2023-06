“Lo único que quieren es lo económico”: Padre de niños indígenas denuncia amenazas de disidencias de las Farc

Mientras los cuatro menores que fueron rescatados de la selva del Guaviare el pasado viernes 09 de junio, se encuentran recuperándose en la clínica militar en Bogotá, su padre ha revelado información de cómo fue para los niños vivir tantos días en la selva.

Además, el padre también llegó con quebrantos de salud, por los días que estuvo buscando a sus pequeños en la selva.

En una de las declaraciones que dio el papá de los niños, Manuel Miller, denunció que está siendo amenazado por las disidencias de las Farc, en el frente ‘Carolina Ramírez”.

“Tengo problema y dificultad con el frente Carolina Ramírez que me están buscando para (...) Tengo amenazas porque para ellos soy un objetivo porque yo me conozco toda la zona”.

Continuó diciendo “Tengo miedo porque sé que esas personas descaradas pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir mientras yo esté vivo”.

Por otra parte, Miller indicó que las amenazas no tuvo que ver nada con la desaparición de los niños por tanto tiempo.

El padre de los menores indicó que lo único que estos grupos buscan es el interés económico y, “mientras uno no se acoja a lo que digan, uno corre peligro, ellos dicen que me van a buscar, que me van a mandar a una persona” informó que eso dicen las amenazas.

Finalmente, el padre también confesó que sus hijos dijeron que la madre estuvo con ellos durante cuatro días antes de morir y que les dijo a los niños que se fueran de la zona donde estaban.