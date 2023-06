“Que no lo suelten”: madre clamó justicia por su hija que quedó parapléjica tras intento de feminicidio

De acuerdo al Observatorio Colombiano de Feminicidios, en 2022, se registraron 619 feminicidios en Colombia. El 42% eran mujeres madres. Mientras que en lo corrido del presente año, ya se han reportado al menos 133 víctimas.

En marzo de 2023 los agresores de los 40 feminicidios, fueron (10) banda narco mafiosa, (6) compañero permanente, (6) sicarios, (4) excompañero permanente, (2) novio, (1) Cuñado, exnovio, familiar e hijo, y (8) no se tiene información del sujeto feminicida.

Madre de víctima que quedó parapléjica tras intento de feminicidio en Bucaramanga, pidió justicia

Un intento de feminicidio tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga. Shirley Camargo, mamá de la víctima de 17 años, contó que su hija iba para la casa, pero su pareja -quien la estaba esperando-”le puso un cuchillo en la espalda y le dijo que si no se iba con él la iba a matar y se subieron a un taxi”.

Una vez allí, dijo, “empezaron a discutir y ahí en los semáforos del barrio Dangond que estaban en rojo, pues ella se bajó y el hombre la alcanzó y la agredió con un cuchillo en la frente y entonces ella lo empujó, y ahí fue donde ella sintió que algo le bajaba por el cuello y era sangre y ella cayó”.

La joven, contó Camargo, “sintió un templonazo” y no podía ponerse de pie. “Los médicos me dicen que mi niña va quedar como está en la camita, como un bebé, porque ella no siente del busto para abajo, no siente nada, solamente siente los bracitos y la cabeza de resto no siente nada en el cuerpo”, narró sobre el diagnóstico de paraplejía que recibió la adolescente tras la herida en su médula ósea.

Por este repudiable hecho, un juez de control de garantías impartió condena de 25 años y un mes de prisión por el delito de tentativa de feminicidio agravado -el cual no contempla ninguna rebaja de pena- a Jorge Luis Quintero Ortega de 27 años.

“Yo lo único que quiero es que me ayuden, que me den justicia, que no lo suelten, que no lo dejen suelto por nada del mundo porque ese hombre es un peligro”, pidió Shirley Camargo.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía