“Cuente con mi mano amiga”: Matador le ofreció su solidaridad al Benedetti “alcohólico y drogadicto”

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, estará en este cargo hasta el próximo viernes 23 de junio. Fecha que será recibida su carta de renuncia presentada el pasado 2 de junio al presidente, Gustavo Petro. En su reemplazo el vecino país le dio el beneplácito a Milton Rengifo, politólogo de la Universidad Nacional, subsecretario de Ambiente de la Alcaldía de Petro; y asesor legislativo en el Senado del hoy también primer mandatario.

La renuncia de Benedetti se da luego de los audios revelados por Revista Semana, en donde se escucha al también excongresista amenazar e insultar a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, por no haber sido designado como ministro del Interior o de Relaciones Exteriores, luego de apoyar la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro.

Además, la intimida con contar todo sobre supuestos dineros ilegales que entraron a la campaña del hoy jefe de estado. “Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, se le escucha decir.

Ante estas graves grabaciones, Benedetti se pronunció en su cuenta de Twitter y tras pedir disculpas se excusó en su reprochable comportamiento, por el consumo de alcohol. “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Matador se tomó una foto frente a alcohólicos anónimos en solidaridad con Armando Benedetti

Ante esto último, el caricaturista ‘Matador’ publicó este miércoles 7 de junio, una fotografía en su Twitter frente a una sede del ‘Centro de Información y Servicios, Alcohólicos Anónimos, grupo Los Tres Legados’. Allí, posando con el dedo pulgar arriba, le envío un mensaje de solidaridad y le ofreció su ayuda a Armando Benedetti.

“Veo a mucha gente crucificando desde su moral a @AABenedetti por sus adicciones y sus consecuencias. Me solidarizo con el Armando Benedetti alcohólico y drogadicto. Porque detrás de esas etiquetas, hay un padre, un esposo, un hijo. Si necesita una mano amiga, cuente con la mía”.

Y es que a finales de marzo de este año, ‘Matador’ fue despedido de El Tiempo tras conocerse la denuncia de su esposa sobre un episodio de violencia de género del que fue víctima el 23 de agosto de 2013.

“Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento, yo como pude me safé y me fui para la otra habitación y allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía”, relató la víctima.

Ante esta denuncia, ‘Matador’ también se justificó culpando al alcohol. “No puedo escapar a mi destino, fue una mala noche, donde me enloquecí y claro, pasa factura”.