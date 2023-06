Daniel Samper Ospina denuncia ola de amenazas y la drástica decisión que tomó

🚨 ATENCIÓN 🚨 ME ESTÁN LLEGANDO 4MENAZ4S Pero no me pienso callar | #storytime Desde hace muchos años he sido víctima de insultos que considero gajes del oficio, pero desde hace un mes la marea de agravios ha subido y ahora recibo amenazas. Aquí les cuento mi historia y lo último que ha pasado, en donde hasta AMEN4Z4AS DE MUERT3 he recibido. Seguiré ejerciendo mi labor de sátira contra el gobierno de Petro como lo he hecho con el de Uribe, Santos y Duque, sin que me importen las consecuencias. Agradezco a la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP por todo su apoyo; a mis colegas de Los Danieles; a los periodistas, seguidores y líderes de opinión que me han manifestado su solidaridad. #prensa #periodismo #holasoydanny