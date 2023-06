“Cínica, sinvergüenza”: Clara López se disculpa por llamar ‘sirvienta’ a exniñera y le dan ‘palo’ en redes

Clara López está pasando por uno de los momentos más vergonzosos de su carrera política. La mujer hizo una despectiva declaración sobre la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza. La senadora la trató de “sirvienta”. Como era de esperarse, su comentario no pasó desapercibido y fue blanco de críticas.

Ante la situación, López salió a disculparse.

“Expreso mis disculpas por haber utilizado un término despectivo al calor de un debate televisivo. ¿Clasismo? Mi postura a favor de los trabajadores y humildes está plasmada en la defensa las reformas que garantizan sus intereses. Son otros los simulan empatías para negar derechos”, explicó la mujer.

Sin embargo, esa excusa no se la perdonaron y se llevó tremenda ‘peinada’ en redes sociales.

“No sea cínica señora!! Lo que la traicionó fue su clasismo y arribismo, típico de quienes han heredado el poder. Los “nadies” les sirvió en campaña y hoy los humillan desde el privilegio que siempre ha tenido como nieta de expresidente. Usted no es CAMBIO de nada, es VERGÜENZA!!”, le escribió Julián Sastoque, concejal de Bogotá. Otro agregó: “ay Señora, a usted la he conocido personalmente y claro que es clasista, elitista y prepotente. No siga con el postureo y la careta de “humilde”.

Ante los ataques, la militante del Pacto histórico volvió a reiterar una disculpa, pero los insultos en su contra, no cesaron.

Esto fue lo que dijo Clara López sobre Marelbys Meza

La senadora del Pacto Histórico, Clara López, intentó ayudar al Gobierno Nacional en medio del lío que tiene por las interceptaciones telefónicas ilegales que le descubrieron a la jefa de Gabinete, pero lo que hizo fue empeorar el asunto.

Este viernes es viral un video con una respuesta que dio en una entrevista y que denota clasismo al utilizar la palabra ‘sirvienta’ para referirse a la niñera de Laura Sarabia.

“Al concejal decirle, prudencia. Porque si vamos a comparar chuzadas de una sirvienta con chuzadas de la Corte Suprema de Justicia, estamos mal”, dijo.

López hacía referencia a las chuzadas que desde el DAS hicieron a miembros de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Álvaro Uribe.