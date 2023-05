Lanzó amenazas y lo enviaron a celda de máxima seguridad: INPEC tomó medidas contra alias “Cofla”

Este martes se conoció de un video grabado al interior de la cárcel Palogordo, en el que se ve a Andrés Medina Ramírez, alias ‘Cofla’ y demás privados de la libertad, amenazando a directivos del Inpec. La grabación inicia nombrando a la persona a quien va dirigida la amenaza. “Buenos días, señor director de la 26. Un saludo muy especial del comandante del norte de Tolima y de los muchachos que son de diferentes departamentos”. ‘Cofla’, señala que los han estado moviendo de patios “y en los peores, en los cuales no deberíamos estar”; el pago de una extorsión “para poder vivir sino nos puñalean”.

Posteriormente, manifestó la amenaza de un plan pistola en el norte de Tolima, Antioquia, Cartagena, Huila, Barrancabermeja si no lo sacan de allí. “Si usted no me saca de la cárcel de Palogordo, le doy mi palabra que lo que es Líbano, Villahermosa, se multiplica el homicidio. Es más, detállese lo que va a pasar hoy en la cárcel de Cartagena. Le vamos a dar bala. Pa’ que empiece a creerlas”.

Alias “Cofla” amenazó con triplicar los homicidios y terminó trasladado a cárcel de máxima seguridad

Tras conocerse de este video, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), tomó medidas en horas de la tarde contra alias ‘Cofla’ y demás reclusos que aparecieron en la grabación. “Tomamos varias medidas rápidas y efectivas, la primera fue requisar el pabellón y determinar quiénes estaban en el video donde se decomisó el celular, se aislaron estas personas privadas de la libertad y hoy mismo se trasladaron a otro establecimiento porque no vamos a permitir que amenacen a la sociedad, al estado, a las instituciones, a través de estos videos intimidantes”, indicó Daniel Gutiérrez, director nacional del Inpec.

Saliendo con un uniforme de color beige y líneas naranjas, esposados de pies y manos, fueron llevados a otro centro de reclusión de máxima seguridad que hasta el momento, por seguridad, oficialmente no se conoce.

Gutiérrez, señaló también que van a aumentar los controles en las celdas. “Se van a requisar constantemente. Queremos enviar unos mensajes de tranquilidad a la sociedad y también un mensaje contundente a las personas privadas de la libertad, que deben cumplir con todo régimen penitenciario”.

Medina está imputado por delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; extorsión agravada y desplazamiento forzado. En su contra hay varias indagaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía, las seccionales Tolima y Caldas y la Sijin de la Policía Nacional, como haber sido el determinador de la muerte de Jhon Edison Lozano, conocido como alias “Jhon Mecánico”, en hechos ocurridos el 7 de febrero de 2022.