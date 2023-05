¿Cuándo reagendarán las pruebas Saber Pro y TyT? Icfes explicó cuándo serán las nuevas fechas

El pasado 27 y 28 de mayo fueron las fechas elegidas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) para que miles de universitarios, técnicos y tecnólogos en las distintas ciudades del país adelantaran sus exámenes Saber Pro y TyT. Sin embargo, estas fueron canceladas a última hora por una falla técnica en el aplicativo que se dispone para la aplicación del examen.

Según Andrés Molano, director del Icfes, la plataforma presentó fallas técnicas, por lo que no hubo garantías para presentar la evaluación adecuadamente. Por tal razón, se vieron en la obligación de aplazarla.

¿Cuándo será la nueva fecha para aplicar las pruebas Saber Pro y TyT?

“La idea es que a partir del 10 de junio podamos empezar a programar estas pruebas. Estamos trabajando para garantizar que los estudiantes puedan realizar la prueba”, explicó Molano a W Radio. Aunque aseguró que la reprogramación de las fechas serán flexibles, miles de personas se vieron afectadas. Muchos denunciaron la incomodidad por la que pasaron.

“En mi caso me tocó trasladarme desde un corregimiento del municipio de Pivijay a la ciudad de Santa Marta, donde estaba programado mi examen. Tuve un gasto en viático (pasajes y hospedaje) además de un permiso laboral. Las excusas no son suficientes”, explicó Milton Marriaga, joven afectado por la cancelación. Muchos otros además manifestaron no tener disponibilidad para realizarlas en otras fechas por motivos personales. Ante esto, el Icfes aseguró lo siguiente.

“Atenderemos cada uno de los casos, todos los estudiantes que se vieron afectados realizaremos el reagendamiento, esto implica comunicarnos con cada uno de los estudiantes y si tienen razones de fuerza mayor para no presentarse en fechas, seremos flexibles para agendarlos”, agregó Molano al mismo medio.

Aunque aún no hay una fecha oficial, se espera que a partir del 10 de junio el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación confirme las citaciones.