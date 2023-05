Horror: a balazos mataron a humilde vendedora tras negarse a pagar ‘vacuna’; grabó a sus extorsionistas

En las últimas horas un aterrador caso se registró en Simití, Bolívar. Una mujer alcanzó a grabar con su teléfono celular el momento exacto en que un delincuente se acercó a su establecimiento y le exigió el pago de una extorsión, también conocida como ‘vacuna’. Estas cuotas son solicitadas por organizaciones criminales a comerciantes como garantía para no atentar contra sus vidas. La mujer se negó a pagar y fue asesinada a balazos horas más tarde después de ser notificada.

En cámara quedó registrado como la dueña del establecimiento fue abordada por un par de delincuentes que arribaron al lugar en una motocicleta. A la mujer no le gustó para nada la solicitud de pago de una extorsión que estos hombres le hicieron, se indignó y grabó a los sujetos mientras les reclamaba.

La señora le explica al delincuente que se trata de un cobro absurdo que no va a pagar.

“Me parece algo absurdo, ilógico, que llegue una persona de la nada a pedirme plata ¿A dónde se ha visto eso? No puede ser ese cuento así. Ahora uno tiene que creerle al que aparezca de la nada, a decirle eso a uno. Yo no conozco en Colombia, ninguna empresa que venga a uno a pedirle plata de la nada”, le recalcó la mujer al extorsionista

El sujeto, ante la reacción de la mujer, se va del lugar en la motocicleta junto a su cómplice.

Aunque todo parecía estar bajo control, horas más tarde, delincuentes regresaron al sitio y sin compasión alguna mataron a Yulieth Rocío Fuentes Díaz dentro de su local comercial.

“Los tenemos identificados. No descansaremos hasta lograr la captura de los delincuentes que le ciegan la vida a esta persona. Podemos establecer, preliminarmente, que en días anteriores, llegaron al sitio de trabajo de la víctima para hacerle exigencias económicas”, aseguró el comandante de la Policía del Magdalena Medio, coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelado.