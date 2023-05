Licencia de conducción: paso a paso para renovarla antes del plazo máximo

La renovación de la licencia de conducción en Colombia es un trámite obligatorio, pues es la única manera en la que el Estado se asegura que las personas mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para conducir un vehículo. Esto tiene relación directa con la reducción de accidentes de tránsito y la preservación de la integridad de todos los ciudadanos en las vías.

De acuerdo con el Ministerio de Transporte más de 4 millones de personas en Colombia deben renovar sus licencias de conducción antes del 20 de junio.

¿Cómo sé que debo renovar la licencia de conducción de acuerdo con la ley 2161 de 2021?

Según MinTransporte, si cumple con uno de estos tres puntos:

Si tiene vencimiento entre el 1 y 31 de enero de 2022

Si no tiene fecha de vencimiento, sino que dice INDEFINIDO

Si su licencia no tiene una fecha de vencimiento

También le puede interesar: Así de fácil será sacar la licencia de conducción digital en 5 pasos, le explicamos

¿Qué debo hacer si mi licencia no hace parte de la Ley 2161 y está próxima a vencer?

Si la persona verifica que su licencia de conducción no hace parte de las cubiertas por la Ley 2161, debe renovarla de acuerdo con la fecha de vencimiento que indica la licencia en la parte posterior, también se puede verificar el vencimiento en la consulta por Documento de Identidad dispuesta en la página web del RUNT.

¿Cómo renovar la licencia de conducción?

Debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), consultando en el siguiente link Contar con el documento de identidad original. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), para pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz. Este debe ser aprobado Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, lo cual puede validar en la página web del SIMIT Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

Desde el portal milicencia.co, de la compañía tecnológica Olimpia IT, se podrá hacer el proceso más fácil. Es un portal que ofrece la posibilidad de encontrar no solo toda la información sobre todos tus trámites de licencia de conducción, sino también de elegir el Centro de Reconocimiento de Conductores más cercano a la ubicación, entre otros.

“Es importante destacar que las licencias expedidas antes de 2012 no contaban con una fecha de vencimiento, por lo que tenían una vigencia indefinida. Esto cambió a partir de una nueva legislación que apunta a disminuir la accidentalidad en las vías, implementando medidas como exámenes médicos periódicos que permitan validar las condiciones visuales, físicas y mentales de los conductores. Esto responde a la necesidad de alinearse con los estándares internacionales ya que Colombia era el único país en el mundo donde las licencias de conducción no se vencían”, afirmó Milena León, Directora de Mercadeo de Olimpia IT.

Las vigencias de las diferentes categorías varían según la edad del conductor: los menores de 60 años deben realizar este trámite cada 10 años, los mayores de 60 cada 5 y los mayores de 80 deben renovar su licencia anualmente. Para los conductores de servicio público la vigencia es de 3 años. Aquellas licencias que vencían entre el 1 y el 31 de enero de 2022, también entran en este plazo máximo de renovación. “La renovación de la licencia de conducción es una responsabilidad compartida entre los conductores y las entidades encargadas de regular el tránsito. Al cumplir con este trámite de manera oportuna, se contribuye a mejorar la seguridad vial garantizando el respeto a las normas y regulaciones del país. Desde milicencia.co tenemos la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre este proceso, los cambios y las edades para las renovaciones pues entendemos que aún hay mucho desconocimiento sobre este tema y es importante difundirlo para que no incurran en multas o en faltas como la inmovilización del vehículo”, concluyó Milena León.