¿Quién es El hijo de Juana? Este hombre tiene inundada Bogotá en publicidad, nadie lo conoce

Aunque el Distrito se ha encargado de elaborar diferentes estrategias contra la contaminación visual en espacios públicos, la tarea parece estar lejos de concluir. Por lo menos eso parece demostrar un sujeto que se hace llamar ‘El hijo de Juana’, quien prácticamente inundó Bogotá de afiches y publicidad. Aunque nadie sabe quién es, los ciudadanos se lo encuentran en cada esquina.

Lea también: ‘Dosis de paloterapia’ recibió presunto ladrón en Bogotá, hasta le quemaron la moto

Se trata de un artista emergente de República Dominicana, que haciendo caso omiso a las estrategias contra la contaminación visual, se ha hecho muy visible. Esto por el impacto la publicidad que instaló en las calles de Bogotá. Casi ningún poste o edificio se escapa de tener una imagen del señor. Su presencia en las calles ha despertado la curiosidad de la gente.

“Caminando hoy por Ricaurte me encontré con El Hijo de Juana. Si no sé ni quién es él, mucho menos sabré quién es Juana jajaja”, comentó un twittero. Otros agregaron: “¿Quién es El hijo de Juana y por qué tiene a media Bogotá llena de carteles?”; “El hijo de Juana tiene toda la ciudad llena de carteles y las autoridades no hacen nada”, concluyeron.

Ante las preguntas de la ciudadanía, en redes sociales usuarios se dieron a la tarea de investigar. El hombre cuenta con miles de seguidores en redes sociales. Sin embargo, aunque parece un cantante de reggaetón, se dedica a cantar merengue.

Lea también: ‘Dosis de paloterapia’ recibió presunto ladrón en Bogotá, hasta le quemaron la moto

Los cibernautas, al descubrirlo en la web, decidieron emprenderla contra el hombre y llenaron su perfil de comentarios negativos. Sin embargo, este no soportó las críticas y borró las interacciones.

Como ya se sabe de quién se trata. La ciudadanía pidió a las autoridades investigar el caso y llevarlo a una posible sanción. Al parecer, este sujeto extranjero estaría incurriendo en publicidad invasiva y contaminación visual.