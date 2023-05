Los cadáveres de tres adultos fallecidos en accidente de avioneta ya están en San José del Guaviare

La Aeronáutica Civil confirmó hace minutos que los cuerpos de los adultos hallados muertos tras el siniestro de la avioneta en una selva ya están en San José del Guaviare. Tras el accidente de la avioneta tipo cessna de matrícula HK 2803, fueron recuperados tres cuerpos. Llevaban desaparecidos desde el pasado 1 de mayo, en zona rural del Guaviare.

Lea también: “Es deber suyo entregar información veraz”: María Fernanda Cabal atacó a Petro por niños de la avioneta

Las víctimas fatales fueron identificadas como: Hernando Murcia Morales, el piloto de la aeronave; Magdalena Mucutuy, madre de los menores desaparecidos; y Herman Mendoza Hernández.

Al parecer, todos los cuerpos hallados se encontraban el alto estado de descomposición por la cantidad de días que estuvieron a la intemperie en condiciones climáticas agresivas. El primer cuerpo hallado fue el del piloto Hernando Murcia. Sin embargo, horas más tarde se encontraron los demás en zonas aledañas al siniestro.

Objetos encontrados sirvieron a las autoridades como ‘pistas’ para dar con el punto exacto en que se estrelló el aparato. Un tetero de bebé, unas sandalias, un bolso y hasta una fruta mordida, hacen parte del material encontrado que mantiene con esperanza a las autoridades de hallar con vida a los cuatro menores desaparecidos.

Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y de Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses, son los nombres de los 4 pequeños que han estado a merced de la espesa selva.

#InformaciónImportante | Hoy fueron recuperados los cuerpos de las tres personas que lamentablemente perdieron la vida en el trágico accidente del avión HK2803. Toda nuestra solidaridad con las familias de las víctimas.#EnDesarrollo pic.twitter.com/KAy2d6U39s — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) May 18, 2023

Más noticias: Atención: TransMiCable cerrará temporalmente durante 18 días en Bogotá, estas son las rutas alternas

¿Qué dice la familia de los desaparecidos?

La abuela declaró que estuvo brindando respuestas a funcionarios del ICBF, pero que incluso para ella la información sigue siendo confusa. Además, explica que a pesar de que hallaron tres cadáveres, el cadáver de su hija, la mamá de los niños, no ha sido llevado para estudios ni reconocimiento.

“Estuve en una reunión acá en el hotel -en Villavicencio- y me hicieron unas preguntas con funcionarios de Bienestar Familiar y ahora no sé nada y no sé si los encontraron, no sé nada. Eso me inquieta mucho, mucho. No me engañen más. Dicen que encontraron el cadáver de mi hija, pero no lo han traído tampoco”, dijo en declaraciones brindadas a El Tiempo la abuela de los niños, Fátima.