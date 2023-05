“Le pregunté si estaba vivo”: hija de piloto de avioneta en Guaviare, soñó con niño desaparecido

Tras 17 días del accidente de una aeronave que viajaba desde Araracuara hacia San José del Guaviare, Fuerzas Militares confirmaron el hallazgo de los cuerpos de tres de los siete pasajeros que allí se transportaban. Como Herman Mendoza Hernández, copiloto y líder indígena; Magdalena Mucutuy Valencia, madre de los niños; y el piloto Hernando Murcia Morales, fueron identificadas las personas fallecidas. Respecto a las cuatro personas restantes que son todos menores -entre ellos un bebé de apenas 11 meses-, guardan la esperanza de encontrarlos con vida, pues encontraron un biberón lleno de tierra, pero en buen estado.

La aeronave tipo Cessna 206 de matrícula HK 2803, fue hallada en zona rural del municipio de Solano, en Caquetá, de manera vertical, casi que enterrada en la tierra. Y gracias a este punto, a dos o tres kilómetros de la zona, organismos de socorro hallaron restos de fruta, lo que daría indicio de que los niños están tratando de sobrevivir en la espesa selva. “Hemos encontrado frutas mordidas, guayabas, maracuyá y hemos encontrado un sitio donde ellos pudieron haber pasado la noche o estuvieron resguardándose en algún momento”, dijo el coronel Juan José López, director de Navegación Aérea de la Aerocivil.

La Aeronáutica Civil informó que un equipo de expertos de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (DIACC) asumió las investigaciones para determinar las causas del accidente. Pues por el momento manejan la hipótesis de que hubo fallas, pues el piloto reportó fallas en el motor.

“Conocía muy bien cómo posicionar la aeronave sobre los árboles. Había tenido otras experiencias. En su última comunicación final, que logró hacer con Radio Villavicencio, dijo que tenía una falla en el motor y que buscaría el río para un acuatizaje, pero, según donde hoy está la aeronave, lo que concluimos es que hizo un viraje y encontró un espacio sobre los árboles, la posición, pero por la altura cayó luego al suelo”, detalló el director de la entidad, Sergio París.

Hija de piloto muerto en avioneta desaparecida en Guaviare, soñó con los niños que aún no encuentran

Olga Vizcaíno, viuda del piloto, Hernando Murcia Morales, narró que la última vez que habló con su esposo fue un día antes del accidente, el domingo 30 de mayo. Él le preguntó sobre como estaba ella y sus hijas. “Les mandas un beso y un abrazo de parte mía”, le dijo. Cuando sucedió la tragedia, Olga se extrañó de no haber recibido la usual llamada de aviso una vez aterrizaba. Por lo que aunque guardó la esperanza, recibió la trágica noticia.

En su relato para Noticias Caracol, contó que su hija mayor le contó que en uno de sus sueños, uno de los niños que está siendo buscado, se apareció y le habló. “La niña mayor se soñó con los niños, ella me dijo: ‘Mamá, yo me soñé con el niño, me soñé que estaba llorando y él me secó las lágrimas, yo le pregunte si estaba vivo y él me dijo que sí’”.