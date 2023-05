¿Golpe de Estado en Colombia? Hablan expertas y congresistas frente a amenazas anticonstitucionales

El país vivió el pasado miércoles 10 de mayo unas manifestaciones que inundaron la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá y generaron revuelo a nivel nacional. Declaraciones de un coronel retirado que participó en estas manifestaciones agitaron la discusión nacional en la que se comenzó a hablar de un Golpe de Estado, pero ¿qué tan factible es que en Colombia esto se presente y qué implicaciones tiene? Publimetro Colombia habló con una experta.

Las multitudinarias marchas de reservistas y veteranos de las Fuerzas Militares en el centro de la ciudad concluyeron en relativa calma hasta que uno de los coroneles retirados brindó delicadas declaraciones a un medio nacional un día después de las mismas.

Una declaración que agitó toda la discusión

Luego la movilización, la discusión sobre un golpe de Estado o defenestración en contra del mandatario Gustavo Petro se activó por cuenta de lo dicho por el coronel en retiro, John Marulanda, que habló de “defenestrar a un tipo que fue guerrillero”, refiriéndose al mandatario, que fue militante del M-19.

“En Perú, las reservas fueron exitosas al lograr defenestrar a un presidente corrupto. Aquí vamos a tratar de hacer lo mejor por defenestrar a un tipo que fue guerrillero (...) hablo como un miembro más de la reserva que, en sus funciones, cumple con sus tareas”, dijo el coronel en retiro.

A raíz de estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro se mostró molesto y expresó que en su contra se adelanta un Golpe de Estado que hace parte de una conspiración regional. “La visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de estado (....) eso mismo se hará contra presidentes de izquierda en otros países y las reuniones para construir la conspiración llamada ‘acero diluido’ muestran que no estamos ante las palabras de un loco, sino ante una realidad”, dijo el mandatario.

El presidente también agregó que hay varios sectores políticos y empresariales “untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción” que no quieren que la próxima terna para elección de fiscal general quede en manos de este Gobierno, por lo cual adelantan acciones para tratar de derrocarlo. “Aquí no pasará lo del Perú. Aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la paz”, remató.

Las voces de la oposición

A la discusión se suman las declaraciones de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido de oposición. La congresista evocó el artículo 175 de la Constitución Política, hablando nuevamente de la defenestración contra el mandatario y buscándole el asilo constitucional a destituirlo vía legislativa, como forma de apoyo al coronel (r) Marulanda.

“Con toda claridad dice que se produce la destitución del empleo (¿defenestración?) por acusaciones que formule la Cámara de Representantes en contra el Presidente de la República o quien haga sus veces”, dice, citando el artículo por medio de una imagen, omitiendo que deben ser congresistas quienes hablen de este tema.

Paloma Valencia, otra de las senadoras representativas de la oposición dijo que no cree en lo absoluto que se lleve a cabo un Golpe de Estado. “Colombia ha sido un país muy institucional y que no ha tenido sino una interrupción democrática que fue la del general Rojas Pinilla y yo no veo en Colombia ni condiciones ni ánimo de ningún sector político de dar golpes de Estado”, dijo en entrevista para Publimetro Colombia la congresista.

¿Por qué es grave hablar de un golpe de Estado y que implicaciones tendría?

Publimetro Colombia habló con Luisa Fernanda García, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, quien recordó el reciente caso ocurrido en Perú y en Ecuador, ambos países en los que los presidentes han tratado de deponer su autoridad ante los órganos legislativos.

García acota que la crisis política del Gobierno ha generado que la fuerza política del Pacto Histórico se vea debilitada, pero aquello no implica que se deba hablar de un golpe de Estado. “En un escenario de poder siempre se puede hablar de un golpe de Estado, pero realmente la probabilidad no se ve clara. Lo que llamó la atención fueron las manifestaciones que fueron masivas, pero la posibilidad clara no se evidencia más allá de las declaraciones del coronel retirado que decidió rectificar sus palabras después”, señala.

Pero ¿por qué es tan grave hablar de un golpe de estado y qué implicaciones tiene?, García explica que esto amenaza la institucionalidad y las vías democráticas por las que se elige a un presidente. “Puede haber un escenario de inestabilidad y violencia generalizada y obviamente genera mayor revuelo en un contexto como el nuestro, donde no solamente tenemos una tradición violenta y donde ha habido permanente guerra, sino también polarización”.

Además, un golpe de estado alteraría, por supuesto, todo el orden constitucional y “se le quitaría poder al presidente y se pondría el poder en una autoridad que no fue electa y que por ende tomaría poder por violencia, las armas y las vías de hecho”, lo que por supuesto, desataría también un caos a nivel internacional para Colombia.

Consecuencias internacionales

La experta aclara que la comunidad internacional, por supuesto, tampoco avalaría la elección de un presidente elegido fuera de las vías democráticas. “Estaríamos aislados y olvidados por la comunidad internacional porque si tuviéramos la presencia de una autoridad que se tome el poder por la fuerza, ningún país reconocería esa autoridad. Sin contar con la crisis política y económica que no sería buena para nadie”, concluyó.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación, rechazó de manera categórica la invitación que se hizo a “defenestrar al presidente” y por esto abrió una noticia criminal en la que se investigará al coronel Marulanda, para determinar la posible configuración de conductas constitutivas de delito, a la luz del Código Penal, y lograr el esclarecimiento de los hechos