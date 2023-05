Préstamo gota a gota: comerciantes en Bogotá reciben amenazas de muerte para sus familias

Un comerciante de la localidad de Los Mártires en Bogotá denunció que está viviendo una pesadilla desde que decidió pedir un préstamos gota a gota para pagar unas deudas y surtir el negocio que tenía. Ahora que no puede pagar los altos intereses el grupo de prestamistas amenazó de muerte a su familia.

El comerciante ante la necesidad de pagar unas deudas y buscar surtir su negocio había aceptado pedir un préstamo gota a gota por 25 millones de pesos, sin imaginar lo que tendría que vivir.

Prestamistas de gota a gota amenazan con matar las familias de los comerciantes

El comerciante era propietario de negocio próspero ubicado en el centro de la capital del país, pero luego de haber pedido un préstamo gota a gota tuvo que vender su local y perderlo todo.

Los intereses alcanzaban el 20% del monto prestado, por lo que le fue imposible poder cumplir con los pagos y a raíz del incumplimiento, ahora toda su familia está amenazada de muerte.

“Me endeudé para pagar unas deudas y para surtir el negocio que tenía en ese momento”, le dijo el afectado al Ojo de la Noche de Blu Radio.

Para otorgarles el préstamo el comerciante dijo que le pidieron “Cámara de Comercio, Ruth y fotocopia de la cédula, las direcciones de la casa, del trabajo si se tiene”.

El pago semanal que debía realizar el comerciante era de 1.500.000 pesos, lo que pagaba los interés del 20%. Aunque pudo pagar varios meses, la baja de las ventas en el negocio lo obligó a cerrarlo.

Luego de eso intentó refinanciar los pagos con los delincuentes, pero con esto lo único que logró fue que amenazaran a su familia, quienes tienen negocios en el mismo sector de Los Mártires.

“Temo por mi vida y por la de mi familia. En ese momento me acerqué a la Fiscalía, no me recibieron el denuncio de esas personas, porque en las tarjetas pues únicamente hay números telefónicos, celular y con eso no es suficiente para colocar un denuncio”, dijo el comerciante.

Además, el comerciante dijo que se vio obligado a entregar su negocio luego que dos personas que trabajaban para él fueran brutalmente atacadas por los prestamistas.