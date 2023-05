(VIDEO) ¿Lo sintió?: Así sacudió fuerte temblor el país en la madrugada

Durante el amanecer de este domingo 14 de mayo de 2023 se registró un fuerte movimiento telúrico sobre la 1:04 de la mañana, con epicentro en el municipio de Acacías, departamento del Meta, sur oriente del país.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 5.0 en la escala de Richter y una profundidad superficial menor a 30 kilómetros de profundidad, lo que hizo que el movimiento fuera bastante fuerte.

La ciudad de Bogotá fue uno de los sitios donde más se sacudió la tierra. Incluso fue necesaria la evacuación de algunos edificios residenciales. Bucaramanga, Ibagué, y otras capitales reportaron haber sentido el movimiento.

En las redes sociales, cientos de personas reportaron el movimiento.

“La mayoría de gente NO solo no evacuó, sino que en muchos lados tampoco activaron las alarmas y las puertas de emergencia estaban aseguradas con candados oxidados. Muchos hubiesen podido morir esta noche Hace 2 meses fue de magnitud 4.7 hoy fue de 5.0, y no aprendemos”, manifestó un hombre en tono de alarma.

Por el momento, las autoridades no han reportado mayores daños, sin embargo, es probable en el transcurso de la mañana se hagan las inspecciones correspondientes.