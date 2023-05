“El periodismo es para la gente. Punto”: Vanessa de la Torre a Petro por críticas a los medios

“Miren este medio de comunicación tratando de dividir la fuerza pública del gobierno”. “Otra noticia mentirosa”, fueron las recientes críticas del presidente, Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, luego del cubrimiento a la protesta de las reservas y veteranos militares, y sobre un estudio del Banco de la República, en el que advertía que de llegar a aprobarse la Reforma Laboral, se perderían más de 450.000 empleos, respectivamente.

Por estas declaraciones contra la prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una vez más alertó sobre el riesgo de sus palabras para ejercer una prensa libre y sin señalamientos. “En un país donde la violencia cobra la vida de las y los periodistas, este tipo de acusaciones elevan el riesgo al que están expuestos”, indicaron.

La FLIP reiteró que el deber constitucional del presidente es enviar un mensaje de respaldo a la prensa, adoptar medidas urgentes y eficientes para generar un espacio óptimo para el debate social.

“Reconozca y afirme públicamente el papel central que tiene una prensa libre en una democracia y se abstenga de emitir mensajes que perjudiquen la independencia de los medios”.

“Nosotros no trabajamos para él”: Vanessa de la Torre cuestionó molesta a Petro

En medio de la ola de cuestionamientos al primer mandatario, durante el programa matutino de Caracol Radio, el director Gustavo Gómez, y la reportera, Vanessa de la Torre, se sumaron y en vivo mostraron su postura en defensa de la libertad de prensa.

Te puede interesar: Vuelve y juega: tras comentarios de Petro contra la prensa, FLIP le hizo contundente llamado

Como “peligrosos, irresponsables y llenos de generalidades, calumnias y atropellos”, calificó Gómez las declaraciones de Petro.

Por su parte, de la Torre fue enfática en señalar que el “presidente lo que debe tener claro es que la prensa, por lo menos este medio de comunicación, no está trabajando en torno a una ideología, ni lo quiere tumbar”.

Y agregó que cubrir hechos como las manifestaciones y escuchar voces desde distintos ángulos hace parte de un ejercicio de prensa independiente.

“Acá simplemente estamos contando lo que pasa en el país. Y puede que no le guste lo de la Plaza de Bolívar, pero pasó, la plaza estaba llena de inconformes con el Gobierno. ¿Entonces qué quiere, que no contemos lo que está pasando? Pues no. Lo tenemos que contar”.

Finalmente, aclaró que el ejercicio periodístico del medio para el que trabaja que por la gente y para la gente. Y punto”. Y no, “trabajamos para el Gobierno”. Agregando ese mismo día en su cuenta de Twitter que “la libertad de prensa es un GRAN medidor de la democracia. No olvidar”.