Pilas con el metido: agente de tránsito habría confundido al dueño de un carro con transeúnte

A través de las redes sociales se conoció el curioso video en el que un hombre cuenta que fue interceptado por un agente de tránsito para pedirle los papeles de una camioneta que estaba mal parqueada cuando se acercó al vehículo a ver qué estaba pasando. Lo curioso es cómo el sujeto cuenta lo que le respondía al uniformado.

En las imágenes se observa al agente de tránsito que le terminó pidiendo papeles de un carro al “metido”, ese personaje que cuando pasa algo es el primero que sale para saber el chisme completo.

Puede leer: En video: pelea de lucha libre entre conductor y agente de tránsito

Agente de tránsito confunde dueño de vehículo con el “metido”

“Cómo le parece que llegó el agente de tránsito y me dijo señor me permite los documentos del carro, le dije, no los tengo. Me dijo: licencia. Tampoco. Me dijo: Ah, ¿usted sabe que está cometiendo una infracción, usted está parqueado en una parte donde no debe? No señor, no sabía”, se escucha el relato mientras el video muestra el vehículo, una camioneta blanca parqueada en un espacio para discapacitado.

Luego continúa diciendo que: “Entonces, voy a llamar la grúa. Le dije, haga lo que le da la pu** gana. Fuera de eso grosero. Es más, le dije, usted para mí es un malpari**, ya le dije. Me voy a llevar ese hijuepu**. Le dije, haga lo que quiera, al fin y al cabo ese hijuepu** carro no es mío”.

Al final del video muestra como el “metido” se aleja y el agente también lo hace.

Usuarios de internet se pronunciaron al respecto: “jajajaja sapo jajaja se le fueron esas cien Lukas” y “El hambre de los llena comparendos. Pero a los piratas de jardin plaza en la simon bolivar los dejan trabajar: que supone uno?”.