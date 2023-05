Un hombre intentó asesinar a punta de destornillador a su expareja en Bosa

En el barrio la Esmeralda, localidad de Bosa, un hombre intentó matar a su expareja con un destornillador. El sujeto que se encontraba en prisión domiciliaria por el delito de homicidio, decidió escapar de su residencia para ubicar a su expareja, con la que tuvo dos hijos.

La víctima, que por suerte salió ilesa, realizó la denuncia y se pudo recapturar al hombre.

La mujer indicó que mientras sostuvo la relación sentimental con el agresor, siempre la maltrataba físicamente, pero ella nunca se atrevió a denunciarlo porque él la amenazaba de muerte.

La víctima informó que el hombre se acercó a su vivienda e ingresó al interior para buscarla y agredirla verbalmente, en medio de todo, sacó un destornillador y la atacó en la cabeza.

Además, el hombre amenazó varias veces a la mujer y la intimidaba todo el tiempo. “Él le decía a mi mamá que si yo no era para él, que él me cogía, me cortaba en pedacitos, los echaba en una bolsa de basura y me dejaba en la puerta de la casa de mi mamá”.