El objetivo de construir una base lunar

Desde el primer aterrizaje humano en la Luna en 1969, ha existido el sueño persistente de establecer una base permanente en nuestro vecino celeste. Sin embargo, los pocos astronautas que han tenido la suerte de pisar la superficie lunar sólo han podido permanecer allí unos pocos días como máximo, debido a las limitaciones de sus equipos y suministros. Ahora, a medida que avanza la tecnología de exploración espacial, la idea de una base lunar vuelve a cobrar fuerza.

Según los expertos, un asentamiento de este tipo sería un importante recurso para la investigación científica y tendría valor geopolítico. También se convertiría en un banco de pruebas para las tecnologías necesarias para explorar más a fondo el Sistema Solar, tanto robóticamente como con misiones tripuladas. Pero, ¿qué haría falta para hacer realidad una base lunar?

“La Luna es tremendamente inhóspita para los humanos. Hay que soportar días y noches de dos semanas de duración. Las temperaturas oscilan cientos de grados entre el día y la noche. El polvo lunar grueso y la radiación cósmica inundan el espacio. Éstas degradan los equipos y son difíciles de filtrar. Además, ¡no hay aire! Hay que llevar todo lo necesario, al menos al principio, para sobrevivir, y todo tiene que prepararse y lanzarse desde la Tierra y desembarcar con seguridad en la Luna. Eso no es ni fácil ni barato”, explicó a Metro Casey Dreier, jefe de política espacial de The Planetary Society.

Para vivir en la Luna necesitaremos aire, agua, refugio, alimentos y protección contra la radiación. También necesitaremos generadores eléctricos nucleares para suministrar energía durante las largas noches lunares, sistemas de comunicación para mantenernos en contacto con la Tierra y formas de hacer ejercicio y mantenernos fuertes en el entorno de baja gravedad”.

A pesar de todos los retos, la misión Artemis de la NASA ya está en marcha para establecer una presencia humana a largo plazo en el único satélite natural de la Tierra, con el objetivo de aprender a vivir en otro mundo. Esta primera misión tripulada se espera para 2026, con la ambición última de dar el siguiente paso hacia un viaje a Marte.

Según Douglas Vakoch, Presidente de METI International y editor del libro de la NASA “Psicología de la exploración espacial”, la Luna contiene recursos en bruto esenciales para establecer una presencia humana permanente.

“El agua lunar se utilizará como agua potable y se descompondrá en sus elementos constitutivos de hidrógeno y oxígeno para otras necesidades. El hidrógeno proporcionará una potente fuente de combustible, y el oxígeno será esencial para el aire respirable en la Luna”, dijo. “El hábitat lunar propiamente dicho se construirá a partir de materias primas extraídas de la superficie lunar, que está cubierta por un suelo que podría refinarse y extruírse en elementos estructurales necesarios para la construcción a gran escala”. La NASA ya ha encargado al fabricante de una impresora 3D que crea casas en la Tierra que adapte su tecnología a la superficie lunar. El resultado final serán edificios lunares capaces de proteger a sus habitantes de la radiación tóxica, las fluctuaciones extremas de temperatura y los meteoritos que llegan a la superficie de la Luna”.

Se consiga o no crear una base lunar, la próxima década será sin duda lo más emocionante desde la era Apolo. Por primera vez en este siglo, el ser humano irá a la Luna, no sólo de visita, sino para establecer una presencia a largo plazo. Será un esfuerzo que abarcará varias décadas y en el que participarán muchas naciones que trabajarán juntas para apoyar la exploración pacífica y la investigación científica.

“No será fácil al principio, pero ese reto inherente es uno de los grandes beneficios de ir a la Luna: empuja a toda la humanidad a trabajar junta para resolver problemas inmensos y ayudar a ampliar nuestros límites de conocimiento más allá de la Tierra”, concluyó Dreier.

El mayor obstáculo potencial para vivir en la Luna es la radiación. Nuestra Tierra está protegida de los peligrosos rayos cósmicos por su densa atmósfera. En cambio, la Luna no tiene atmósfera que la proteja. Para sobrevivir a largo plazo, los primeros colonos tendrán que vivir en hábitats formados o protegidos por el suelo lunar, y tendrán que controlar su tiempo total fuera de estas estructuras protegidas — Douglas Vakoch, Presidente de METI Internacional y editor del libro de la NASA “Psicología de la exploración espacial”

ENTREVISTA

Dave Clements, experto en astrofísica del Imperial College de Londres

¿Quién podría ir a vivir a la Luna?

—Cualquiera que vaya necesitaría formación, y los primeros en ir se formarían como astronautas. Pero, al igual que en la Antártida, a los primeros exploradores les seguirían científicos, ingenieros y personal de apoyo. Técnicamente, puesto que estarían en el espacio, cualquiera que estuviera en la Luna sería un astronauta y necesitaría formación sobre cómo vivir en el espacio, pero también serían otras cosas.

¿Qué recursos lunares podremos utilizar para el asentamiento?

—El recurso más importante es el agua. Se ha encontrado en la Luna, pero habría que extraerla. Con el agua se puede obtener oxígeno para respirar y agua para beber. Se necesita energía. Durante el día lunar, podría provenir de paneles solares, pero las dos semanas de noche lunar necesitarían algo más. Por ejemplo, baterías de gran capacidad.

¿Será posible llevar una vida cómoda en la Luna?

— Supongo que depende de su definición de comodidad. Con suficientes recursos y dinero, una vida cómoda es posible. Por utilizar de nuevo la analogía de la Antártida, la vida allí es ahora mucho más cómoda que en la época de Scott o Amundsen.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

— La Luna seguirá siendo un lugar para la ciencia. Me gustaría ver radiotelescopios en la cara oculta de la Luna, protegidos del ruido radioeléctrico de la Tierra. Pero allí podría haber recursos útiles para la Tierra. Algo que se sugiere a menudo es la extracción de Helio-3 de la Luna como combustible para reactores de fusión. Aún no tenemos reactores de fusión, y no sabemos lo fácil que puede ser extraer He3, pero es una posibilidad explorada en varias historias de ciencia ficción. Y siempre queda lo inesperado. Algunos descubrimientos que pueden hacer que la Luna sea aún más importante. A menos que vayamos allí, lo que haya que encontrar seguirá sin descubrirse.

CIFRA

74h 59m 38s

Es el tiempo de permanencia más largo en la Luna, logrado por la tripulación del Apolo 17 LM en 1972.