¿Rompió el protocolo? Petro no se puso frac “porque tiene que ver con élites y antidemocracia”

Para este miércoles en la agenda del presidente Gustavo Petro estaba una cena de gala que los reyes de España que los reyes de España le ofrecieron a él y a su esposa, Verónica Alcocer, en el Palacio Real de Madrid. Sin embargo, el mandatario no cumplió el protocolo al no usar frac, argumentando que se trata de un prenda que “tiene que ver con élites y con la antidemocracia”.

El presidente debía diferenciarse del resto de su delegación que lo acompañó en la visita de Estado a Madrid. Sin embargo, prefirió usar un traje oscuro y una corbata junto a la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, condecoración concedida por el Gobierno español, con motivo de su visita.

“No me siento cómodo ni con la corbata, ni el frac (...). Es un símbolo que tiene que ver con élites, con la antidemocracia. Yo no me voy a poner eso”, dijo el presidente en una entrevista con W Radio.

