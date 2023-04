Álvaro Uribe como todo un ‘Nea’: Así le quedó el corte de cabello que se hizo en Moravia

Álvaro Uribe Vélez es probablemente el político colombiano más mediático que ha tenido el país en los últimos años. El hombre ha pasado por los cargos más importantes y se le ha visto codearse con los más destacados del mundo político.

A pesar de eso, pareciera mantenerse humilde. Por lo menos, así lo ha demostrado en los últimos días donde se le ha visto realizando actividades, que comúnmente, un colombiano promedio hace en su día a día. Hace poco, fue visto en una barbería realizándose un corte de cabello.

Como todo una “Nea” (como se le dice a los jóvenes de barrios populares de Medellín), fue visto el expresidente haciéndose su ‘motilado’.

Todo ocurrió en medio de una caminata por la ciudad de Medellín, donde el expresidente decidió visitar el barrio Moravia, adscrito la Comuna 4. Este es uno de los sectores más marginados de la capital antioqueña.

El líder político pasó por allí acompañado de algunos políticos de la ciudad, y de paso, aprovechó para referirse al proyecto de paz Total del mandatario Gustavo Petro.

“Necesita seguridad que disuada a estos muchachos de la violencia, si no, le maman gallo a la paz”, aseguró en medio del recorrido.

Sin embargo, lo más relevante fue cuando al mandatario se le vio entrando a una barbería del barrio, donde un joven le propuso hacerse un corte de cabello y el expresidente ‘se le midió' causando revuelo entre los habitantes del lugar.

Pero eso no fue todo. El momento más particular se dio cuando el barbero le preguntó si quería hacerse ‘el siete’ o si se iba a iluminar el cabello, a lo que respondió que ya estaba viejo para esas cosas. Así que se hizo el cambio estético, pero con la condición de que no fuera un cambio extremo.

De inmediato, en redes sociales se viralizaron las imágenes y fotografías de los hechos, que por su puesto, fueron tendencia.

Un joven en Moravia le dice a @AlvaroUribeVel, “Presidente, venga lo motilo” y él le dice “Sí, pero no me haga el siete” pic.twitter.com/cSh7ksMcLn — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) April 30, 2023

Así quedó: antes y después