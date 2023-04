Tierra Bomba sin agua muere de sed: tan cerca y tan lejos de lograr su verdadero desarrollo social

Tierra Bomba a escasos cinco minutos de Bocagrande, en lancha, es una tierra de contrastes que se debate entre el desarrollo y el atraso, en el Distrito de Cartagena. Mientras esta población está tan cerca de uno de los sectores más exclusivos del país, sufre a diario de los principales problemas en el acceso de servicios públicos fundamentales como el agua potable. Los residentes de Tierra Bomba denunciaron una grave crisis en torno a este líquido vital y también advirtieron sobre la falta de infraestructura educativa y la falta de titulación de tierras, en esta zona insular de Cartagena.

Estos problemas desde tiempos inmemoriales han venido afectando a sus habitantes, sin que las autoridades locales del Distrito de Cartagena, sus concejales ni el Gobierno Nacional intenten reparar los problemas históricos que tienen en atraso y empobrecimiento a esta comunidad.

PUBLIMETRO habló con Mirla Brigith Aarón Freite, representante legal del Consejo Comunitario de Tierra Bomba, quien hizo las denuncias que padecen los residentes este corregimiento, sobre todo, en temas fundamentales de acceso a servicios básicos cómo el agua potable

“A tan sólo cinco minutos en lancha del balneario más importante que tiene Cartagena, que es Bocagrande, tenemos una comunidad que no tiene agua y eso es inaudito. El tema del agua para nosotros es fundamental porque es vida. Acá no existe ninguna posibilidad de conseguirla, porque estamos en isla donde no existen riachuelos, ni ojos de agua”, lamentó la líder.

Al no contar con fuentes de agua ni tuberías ni acueducto para que el líquido llegue a la zona, el agua se convierte en una mercancía escasa, que se vende a altos precios, incluso por encima del promedio de un barrio estrato seis como Bocagrande.

“Nos toca conseguir agua muy costosa. Más cara que en el mismo Bocagrande. Nosotros pagamos el agua al doble o al triple de precio de lo que paga una familia en Bocagrande”, advirtió Mirla.

El agua llega a Tierra Bomba a cuenta gotas y con mucha dificultad a través de bongos o barcos cisternas, que depositan el líquido en unas albercas, donde es comercializada, por medio de galones, que alcanzan altos precios, que son difíciles de costear para las familias que viven del día a día, en una economía, la mayoría informal. Un galón de agua tiene un costo de tres mil pesos en tiempo de invierno, la carga de obtener el líquido se aliviana, pero en sequía, el galón llega alcanzar los 4 mil pesos y más.

“Cuando hay desabastecimiento, que es casi toda la semana, nos toca ir a buscar agua en galones a Punta Arena y Cartagena. Es decir, una familia en Tierra Bomba está gastando, entre 15 y 20 mil pesos, de agua a diario”, señala la representante.

Sobre las promesas de acueductos y tuberías, la población se cansó de esperar. Hubo una acción popular de la comunidad de Tierra Bomba, fallada en 2007 que ordenó saneamiendo básico en toda la isla, que nunca ha logrado concretarse. Bocachica, también presentó una acción de tutela, que se dio en el 2019, que tampoco se ha cumplido. De nuevo, Tierra Bomba presentó una acción de tutela el año pasado, que se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

“Se supone que hay unas decisiones definitivas con Aguas de Cartagena, con los diseños y con los recursos, que sólo hay 40 mil millones y son 100 mil millones. Sentimos que son siempre puros trámites administrativos y demuestran la poca voluntad que ha tenido el Estado para impactar a la comunidad de una manera positiva a favor de una población que clama por el agua”.

El colegio de Tierra Bomba se está cayendo

Otra de las problemáticas que presentan los niños y padres en la isla es la falta de infraestructura educativa, debido a que el colegio se está cayendo a pedazos.

“El colegio no tiene cerramiento y no cuenta con las mínimas condiciones y garantías de vida para los niños y jóvenes que asisten. Los niños y jóvenes de Tierra Bomba van a un colegio donde todos los días exponen su vida, por las motos, burros, peleas, gritos y hasta personas merodeando por los alrededores del colegio, que impiden la concentración para la educación. Las aulas están en deplorable estado. Tenemos informes que han elaborado arquitectos e ingenieros y nos dicen que la institución educativa está próxima a un colapso”, señala Mirla.

Y añadió que “hemos hablado con delegados de Ecopetrol que dicen que ellos podrían invertir en un megacolegio de una sola jornada, pero que para ello, necesitan los soportes de la seguridad jurídica del predio. O sea si no hay tierra no hay colegio” y ese es otro de los problemas que posee la isla la tenencia de las tierras.

La titularidad de las tierras, otra de las problemáticas en Tierra Bomba

Según explicó el Consejo Comunitario de Tierra Bomba, el antiguo Incoder entregó la resolución de calificación de la propiedad en la isla de Tierra Bomba No 04192 del 2015, que definió a favor del Distrito de Cartagena una propiedad de 379 hectáreas, que es donde de encuentra asentada la comunidad negra de Tierra Bomba.

“Nos tocó hacer unas modificaciones, porque la Ley 70 de las comunidades negras, aplica sobre los baldíos de la Nación y, en este caso, no aplicaría, porque las 379 hectáreas quedaron declaradas como un bien fiscal de Distrito de Cartagena, entonces le solicitamos al alcalde, que nos concediera esas tierras, para que nos las entregaran en titulación colectiva, teniendo en cuenta, que somos una comunidad de más de 500 años de historia desde mucho antes de que Colombia fuera Nación y República en aplicación de leyes”, explicó Mirla.

El alcalde William Dau se comprometió y le envió una carta a la Agencia Nacional de Tierras y la Procuraduría Ambiental y Agraria de Cartagena ha estado haciendo seguimiento del proceso para que se pueda hacer esta entrega, de parte del Distrito de Cartagena, en favor de la comunidad, sin embargo de nuevo esta iniciativa popular tuvo un revés.

“Hoy los concejales de Cartagena, que deben aprobar al alcalde, un acuerdo para darle formalidad y la autorización, para ceder estas tierras a la comunidad, pusieron unas talanqueras, de parte de algunos concejales, que no han entendido muy bien el tema de los derechos fundamentales territoriales, que el derecho al territorio de una comunidad étnica es fundamental y ahora están exigiendo una cantidad de estudios a la Alcaldía y los obligaron a retirar el proyecto para hacerle unos ajustes, antes que ellos declararan que era inviable”, resaltó Mirla.

Por lo tanto, la desesperanza por la titularidad de las tierras regresó a Tierra Bomba, de nuevo, porque los concejales no aprobaron el proyecto, que según el Consejo Comunitario de Tierra Bomba, es una acción popular. “Nosotros nos hemos reunido con ellos, para que vieran las bondades del proyecto, en favor de la comunidad, pero no ha sido suficiente que entiendan que el territorio de Tierra Bomba es fundamental para que la población afro desarrolle sus quehaceres, con sus prácticas culturales, con sus emprendimientos, con sus costumbres, pero también con la seguridad jurídica, que nadie los va a sacar del territorio, porque las tierras que se entregan a las comunidades, en un título colectivo, se convierten en inalienables, imprescriptibles e inembargables”, recalcó Mirla.

La comunidad de Tierra Bomba, en estos momentos, siente que externos desean expulsarlos de su territorio ancestral. “Sentimos que lo que hemos conseguido ha sido todo con peso de sentencias, porque nos toca tutelar todo, vemos que no hay ningún tipo de respeto por la identidad étnica de la comunidad ni por la Constitución, que en su artículo séptimo dice, que el “Estado protegerá la identidad étnica y cultural del país” y nos tienen como comunidad en este abandono, justamente, para que la gente se canse, nos pongan entre las cuerdas, con la rodilla en el cuello, para que la gente salga de aquí a un lugar con mejores garantías para los ciudadanos o para un barrio de Cartagena, acto que nosotros nunca vamos a hacer, porque aquí viven nuestros ancestros y nuestra identidad étnica”.

Mirla, teme que agentes externos no estén permitiendo que, finalmente, la titularidad colectiva de las tierras llegue a sus propios habitantes, que las han habitado desde hace siglos, esto con el fin de que la aplanadora inmobiliaria salte de la bahía de Cartagena hacía este territorio aún virgen y con riqueza natural que proteger para Cartagena.

“Para nadie es un secreto, precisamente por el abandono del Estado en el que estamos. Vemos que Cartagena ya no tiene para dónde más crecer. Bocagrande está lleno y nuestra isla está aún muy virgen en cuanto a desarrollo inmobiliario y de infraestructura. Aquí existe un bosque seco tropical, que nosotros hemos defendido como el pulmón de la Bahía de Cartagena. Vemos que hay grupos externos que están muy atentos a lo que pueda suceder con las tierras de Tierra Bomba”, concluyó la lideresa.

