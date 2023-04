‘Ni TransMilenio en hora pico’: Juanita Gómez denunció colapso migratorio en el Aeropuerto El Dorado

En las últimas horas, la reconocida periodista Juanita Gómez hizo una denuncia a través de sus redes sociales. Al parecer, en su paso por Migración en el Aeropuerto El Dorado, notó el enorme volumen de viajeros represados en la terminal aérea. La mujer manifestó que pudo avanzar entre la multitud porque cuenta con un recurso tecnológico denominado ‘Biomig’ que lo permite.

“Cientos de colombianos y turistas llegando al país y este es el panorama en migración, nadie entiende las demoras. Pasillos represados. Pude grabar y avanzar porque tengo biomig”, manifestó la comunicadora en su cuenta de Twitter.

De inmediato, usuarios en redes reaccionaron a la denuncia. La mayoría de las opiniones fueron en apoyo a la revelación hecha por la famosa periodista. Además, los internautas fueron enfáticos en que el problema no es nuevo.

“No diga que es malo porque mañana sale el director diciendo que ellos son eficientes, pero que los pasajeros son los que no ayudan y que generan demoras”, escribió una twittera. Otros agregaron: “La migración colombiana, y no miento, es una porquería. Al que llega, no le dan ganas de volver” o “Colombia, potencia mundial del turismo”, concluyeron.

A pesar de las denuncias, ni el Aeropuerto El Dorado o Migración Colombia se han pronunciado al respecto.

¿Qué es Biomig?

Es un sistema desarrollado con el fin de que los colombianos puedan salir e ingresar al país ágilmente. Migración Colombia desarrolló este sistema que permite recolectar datos biográficos y biométricos de los usuarios, mediante su iris, para identificarlos y agilizar el proceso migratorio. Al realizar el proceso de biomig, el viajero puede pasar por los pasillos migratorios e ingresar o salir del país en un tiempo menor.

Para obtener ‘el Biomig’ usted deberá acercarse a un punto físico autorizado para la toma de datos. Los puntos habilitados son: el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia, aeropuerto Rafael Núñez, de Cartagena, Bolívar, y el Puesto de control Migratorio Terrestre Rumichaca en Nariño. También podrá hacerlo en algunas oficinas de Migración.