Ni Prevención y Acción se atrevió a tanto: Maduro sacó sus ‘pasos prohibidos’ en la TV venezolana

Nicolás Maduro inició recientemente un nuevo programa televisivo en un formato de ‘magazine’ en el que aborda la actualidad venezolana y también la agenda internacional. El mandatario funge como anfitrión, hace las entrevistas y tiene invitados de distintos tipos.

En las más reciente emisión de ‘Con Maduro+’ del pasado 24 de abril, el presidente venezolano trajo a un tiktoker de Caracas que se hizo viral por su baile al ritmo de la canción ‘I like to move it’ de Real 2 Real ft. The Mad Stuntman (1994), la cual se popularizó en los últimos años debido a que formó parte del soundtrack de las películas de ‘Madagascar’.

Con el video y la música de fondo, Maduro se levantó de la mesa del set a saludar a ‘Tesla’, como se identifica el tiktoker, y aprovechó para sacar sus ‘pasos prohibidos’ en el set de televisión antes de comenzar una corta charla con el creador de contenido.

VIDEO | El presidente venezolano Nicolás Maduro sacó sus 'pasos prohibidos' en TV en vivo.



📹 YouTube Nicolás Maduro pic.twitter.com/BBvU6xcbu4 — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) April 26, 2023

En esa misma edición del programa, el mandatario venezolano estuvo hablando con un caficultor venezolano para hacer alusión al crecimiento de la economía del país; destacó la labor de una institución educativa en su sección relacionada con la educación, e incluso mandó ataques a Estados Unidos que, según él, tiene “3 mil 200 millones de dólares secuestrado en el exterior”.