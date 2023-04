“¡Esto no es el cambio!”: Katherine Miranda sobre petición de renuncia al gabinete de Petro

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de pedirle la renuncia a todos los ministros del gobierno ha generado múltiples reacciones. La congresista Katherine Miranda envió un mensaje a través de sus redes sociales en donde criticó la decisión y aseguró que esto no es el cambio que promete el mandatario.

La congresista aseguró que la decisión del presidente Gustavo Petro de pedirle la renuncia a todos sus ministros, no es diferente a lo que los colombianos conocen como política tradicional.

Fuerte pronunciamiento de Katherine Miranda por decisión del presidente

“Nada diferente a la política tradicional que siempre criticamos. ¡Esto no es el cambio!”, escribió a través de su cuenta de Twitter la congresista Katherine Miranda.

Nada diferente a la política tradicional que siempre criticamos.



¡Esto no es el cambio! https://t.co/Hsr1v0Khjz — Katherine Miranda (@MirandaBogota) April 26, 2023

Sin embargo, muchos de los usuarios de internet se pronunciaron: “Pero fue lo que apoyaron…”, “Eso fue lo que eligieron y por lo que se rasgaban las vestiduras. Ya no hay tiempo de llorar”, “Con todo respeto y la admiración qué le he tenido. Me aparece muy ingenuo o muy culposo (no lo se). Que no sepa sobre un término qué cualquier político debería estudiar. GOBERNABILIDAD” y “Pero fue lo que apoyaste efusivamente, ¿arrepentida? Incoherente es apoyar las mismas prácticas que solías criticar. En hora buena representante para que se baje de ese bus y pueda enmendar su craso error. Recuerde a Cicerón: “De hombres es equivocarse; de locos, persistir en el error””.

“De hecho creo que empieza la diferencia, gobernar con su gente y no permitir manosear las instituciones de partidos tradicionales. Eso es lo diferente, lo igual es dividir el Estado para todos los partidos. Ahora empieza la política, los argumentos y pues nada”, “No representante. El cambio era un intento de concertar el cambio que el país necesita. El viejo poder se negó a ello, es momento de hacer realidad el gobierno popular!” y “Esto hace parte de la política que no va a cambiar jamás, en el mundo. Tampoco hace parte de la política tradicional colombiana, no ve que antes todos se trataban con la misma cobija, todos amigos?”.