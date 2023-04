“Adiós, Carolina Corcho”: algunos esperan que sea una de las ministras que salga del gobierno

Luego de conocerse la decisión del presidente Gustavo Petro de pedirle la renuncia a todos sus ministros. De inmediato en las redes sociales se ha desatado una ola de reacciones y la que más ha recibido mensajes es la ministra de Salud, Carolina Corcho, a quién esperan que salga de la cartera.

Las opiniones están encontradas, unos aseguran que Carolina Corcho debe salir definitivamente del Ministerio de Salud y mientras que otros consideran que es una mujer que debe continuar, más cuando se está discutiendo en el Congreso de la República sobre la reforma a la Salud.

¿Saldrá Carolina Corcho del Ministerio de Salud?

Algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales y que obedecen a la opinión de algunos colombianos dicen: “Adiós Carolina Corcho recuerda que la arrogancia y la prepotencia no son la clave del éxito”, “Carolina Corcho viendo que para echarla tuvieron que echar a todos los otros ministros”, “Bueeeno igual la Reforma a la Salud no va a pasar, yo siempre confié que la ineptitud de Carolina Corcho nos llevaría a este escenario. Voila!” y “La terquedad de una persona para acabar con un sistema que de por si no es malo y que solo se necesitaba mejorar así como para que llegue a las poblaciones más apartadas de Colombia”.

“Carolina Corcho una mujer berraca, que merece respeto y no tiene porqué caerle bien a todo el mundo, en un país machista y abusador de mujeres hay que pararse duro, no dejarse pisotear de ningún pendejo”, “Ni Susana Muhammad, ni Irene Vélez ni Gloria Ramírez; ellas junto con Carolina Corcho, Velasquez y Ocampo son los pilares del gobierno” y “Echar en la misma bolsa a todos los ministros, es absurdo. Comparar el talante y el discernimiento de Cecilia López con Irene Vélez o Carolina corcho, es una cachetada para el país. Irrespetuoso el presidente Petro”.