“Aprueban la reforma a la salud, hacen un daño, ¿y después quién lo reversa?”: Uribe

Nuevamente el expresidente Álvaro Uribe usó sus redes sociales para hacer duras críticas al Gobierno de Gustavo Petro, esta vez contra la reforma a la salud que se tramita en el Congreso y donde la única fuerza política que se opone al proyecto es el Centro Democrático.

Desde la oposición, Uribe se ha encargado de demostrarle al país la inconveniencia de las políticas de Petro. Por eso, en un video publicado el jueves en su Twitter habló con dos médicas cubanas para explicar por qué el modelo que plantea el presidente colombiano no es viable.

“Me da mucho gusto estar con la señora que es colombiana y que tiene una clínica en Miami. Con esta joven médica venezolana y con estas dos jóvenes médicas cubanas. Déjenme hacer una pregunta, ustedes estudiaron la medicina allá, ¿por qué salieron de Cuba?”, preguntó.

Luego indagó por el sistema de salud cubano. A lo que las mujeres respondieron: “Faltan recursos, falta educación, falta medicina, es lo que falta. Porque allá todo es para el que tiene y el resto del pueblo ahí quedó. No existe lo de universalidad que nos presentan, no es algo parejo. No tenemos nada”.

Luego, en las primeras horas de este viernes, envió un mensaje directo sobre la reforma a la salud. “Aprueban la Reforma a la Salud, hacen un daño, y ¿después quién lo reversa?”, dijo.

La reforma fue presentada el 13 de febrero en el Congreso y ahora está en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Para su primer debate, el Gobierno ha hecho varias reuniones con las bancadas y así asegurar los votos que necesitan.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo en entrevista en Blu Radio: “Logramos esta semana que la coalición de gobierno mayoritaria actuara muy unida, negando la proposición de archivo, de rechazo, de hundimiento, a la reforma, lo cual habilita, habilita automáticamente que pasemos al estudio ya de la ponencia positiva y el articulado”, comentó Prada.

