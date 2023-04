“Intereses son salvajes”: Salud Hernández se despachó por altos costos de créditos del ICETEX

Muchos colombianos recurren a créditos ofertados por diferentes entidades bancarias para hacer realidad el sueño de ser profesionales. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX es la entidad preferida por muchos para acceder a un préstamo; al ser una entidad estatal, ofrece supuestos alivios a los deudores. Sin embargo, la periodista Salud Hernández arremetió contra la entidad y no recomendó utilizarla.

Cada año en Colombia cerca de 400 mil jóvenes terminan sus estudios y se gradúan con el título de ‘bachiller académico’. Aunque todos toman rumos diferentes, un gran porcentaje de ellos opta por continuar sus estudios y aspirar a un título profesional universitario. Tal vez, los jóvenes ven en la educación mayores posibilidades de crecimiento en términos de empleabilidad y desarrollo, lo que se traduciría en una mejor vida. Sin embargo, el panorama es desalentador: las oportunidades son escasas.

Para nadie es un secreto que asumir los costos de la educación superior no es barato. Para ello se requiere de recursos económicos, y aunque en la actualidad hay un amplio catálogo que facilita el pago de la matrícula, no es fácil conseguir un producto crediticio que se adapte a las necesidades del consumidor.

El ICETEX ha sido el mejor aliado para unos; pero para otros, se convirtió en una pesadilla que deben afrontar despiertos. Usuarios denuncian abusos, tasas de interés altas y una lista interminable de quejas. La periodista Salud Hernández no fue la excepción y se unió a las quejas de otros denunciantes.

La comunicadora se mostró molesta con la entidad y afirmó que pude arruinarle la vida a los deudores.

“No pidan crédito del Icetex. Les arruinará la vida. Los intereses son salvajes. No le crean al gobierno porque nada ha cambiado. Hablen con deudores que no saben cómo los intereses los matan. Nunca entendí esa entidad. No cumple su misión”. Afirmó la mujer en su cuenta de Twitter.

De inmediato, usuarios en redes se mostraron a favor y en contra de sus declaraciones: “Es verdad, todavía estoy endeudado. Joda”, manifestó uno. Otro, por el contrario, discrepó: “En mi caso me sirvió cantidades, de no ser por el Icetex no habría podido estudiar”, concluyó.

A pesar de la polémica que suscitó el tweet y las denuncias de algunos ciudadanos, hoy el ICETEX anunció nuevas convocatorias para créditos.