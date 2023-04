Opiniones encontradas por aparición de Verónica Alcocer en Congreso para salvar la reforma a la salud

Sin lugar a dudas desde que el presidente Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales, las polémica entorno a sus decisiones no han cesado y es que precisamente una de las críticas más fuertes ha tenido como foco central el activismo de la primera dama, Verónica Alcocer, quien en más de una ocasión ha intervenido en los asuntos más álgidos del país.

Ahora, mientras que en el Congreso de la República se llevaba a cabo un debate sobre la propuesta reforma a la salud, se conocieron unas imágenes en las que Con afán: así llegó la primera dama al Congreso para intentar salvar la reforma a la salud, según afirmaron algunos, “para salvar la reforma a la salud” que parece enredarse.

La aparición de Alcocer se dio de manera inesperada luego de la suspensión del primer debate de este proyecto, lo que generó una reunión a puerta cerrada con los ministros del Interior, Alfonso Prada; de Salud, Carolina Corcho; el presidente de la Comisión Séptima y Agmeth Escaf.

Por supuesto, una vez se conoció de la aparición Álcocer en el Congreso, en redes sociales varios internautas y personajes políticos aprovecharon para compartir su punto de vista sobre la intervención de la primera dama en este escenario. Entre las críticas, varios expresaron que esa no era una función de la Primera Dama y quien debería estar reunido con los ministros era el presidente Petro.

“¿Quién votó por Verónica Álcocer, para que vaya al Congreso como funcionaria pública, a solucionar con Senadores la Reforma a la Salud?”; “Desde cuándo Verónica Alcocer tiene un cargo público. Que horror este desgobierno”; “Verónica Alcocer no es servidora pública, no tiene cargo, no fue electa, pero la vimos paseándose por el Congreso para “influir” en el proyecto de Reforma a la Salud. Su presencia es más preocupante de lo que parece”, afirmaron algunos colombianos a través de redes sociales.

Por otro lado, personajes como Daniel Samper también dieron a conocer su opinión sobre la participación de Alcocer afirmando que “la indignación no debe ser selectiva”.

Si sufren de indignación selectiva, los invito a que cambien el nombre de Verónica Alcocer por el de Mariana Juliana Ruiz a ver si se comienzan a impresionar con el nepotismo de nuestro triste circo. https://t.co/BubraNV72O — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) April 19, 2023