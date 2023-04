Errores de la captura de John Poulos que utilizaría la defensa para pedir la nulidad

John Poulos, el estadounidense, señalado de asesinar a su pareja la DJ Valentina Palacios en Bogotá y haber dejado su cuerpo metido en una maleta al lado de un contenedor de basura en plena calle, se enfrenta a un proceso judicial en el que la Fiscalía pide que sea condenado a 50 años de cárcel. Sin embargo, el abogado asegura que se cometieron errores que indican que su captura fue ilegal.

El abogado alega que a John Poulos se le vulneraron varios derechos fundamentales durante el procedimiento judicial.

Errores que alega el abogado defensor de John Poulos

Uno de los errores es que Poulus pasó más de 40 horas “confinado” en el aeropuerto Tacumen de Panamá, hasta que fue capturado por la Policía Nacional, por lo que la defensa dice que se debe declarar ilegal su captura.

Según El Colombiano, el abogado de Poulos aseguró que lo “confinaron en un cuarto oscuro” en la terminal aérea por más de 30 horas y no 16, ya que fue detenido el martes 24 de enero a las 4:00 de la tarde y fue capturado hasta las 8:00 de la noche del miércoles 25.

Además, dice el abogado que durante ese tiempo no pudo acceder a sus pertenencias para comunicarse con un abogado y con su familia.

Asimismo, asegura que no le habría sido leída la orden de captura cuando llegó a Bogotá, a donde, según el abogado, estaba montado “un show mediático”.

“Según mi defendido, no es cierto que cuando llegó a Bogotá fue leída la orden de captura, no le fueron comunicado sus derechos ni le fueron aclarados los motivos por el cual estaba siendo capturado, sendos delitos de feminicidio y otros, con sus agravantes. No hubo esa comunicación”, dijo el letrado.

La defensa también dice que se le perdieron 7000 dólares en efectivo, que no pudo usar las gafas ni timarse el medicamento para el colesterol y que le quedaron heridas en las muñecas por lo apretadas que le quedaron las esposas.

En su momento, el juez del caso indicó que la detención inicial que se hizo en el aeropuerto de Panamá no hace parte del procedimiento de captura y que se le respetaron sus derechos en todo momento.

Este viernes, 14 de abril, un juez de segunda instancia indicará si fue o no ilegal la captura de John Poulos.