Ben Affleck: “Quería hacer algo que realmente inspirara a la gente”

La nueva película de Ben Affleck como director se llama ‘Air’. Es una historia que explora la creación de las primeras Air Jordan, unas zapatillas que cambiaron el negocio del deporte para siempre. El público disfrutará de un gran protagonismo gracias al propio Affleck en el papel del fundador de Nike, Phil Knight. Su mejor amigo y socio, Matt Damon, interpretará al gurú del marketing Sonny Vaccaro, y Viola Davis y su marido en la vida real, Julius Tennon, encarnarán a los padres de Michael Jordan, Deloris y James.

“Air” narra los intentos de Vaccaro por fichar al entonces novato Jordan para la marca Nike. En una proyección especial de “Air” en el South by Southwest, Affleck se sinceró sobre la decisión de no incluir al joven Jordan como personaje real y reveló otros detalles sobre la película.

P: ¿Por qué decidió contar la historia de las zapatillas Air Jordan?

- Es una película que queríamos que el público disfrutara. Está hecha para inspirar al público, para que la gente se sienta bien. No creo que sea cursi ni pequeña. Habla de los defectos de la gente, de sus conflictos, de sus luchas, pero al final te hace sentir bien, y a mí no me suele atraer esto, pero quería hacer algo que realmente inspirara a la gente. De la misma manera que Michael Jordan inspiró al mundo. Cuando ves excelencia, genios como él, hay algo en ellos que nos emociona y pensé que yo también podía hacer algo así. También puedo hacer algo difícil, algo que me asuste.

P: En cierto modo, la película refleja cómo interactuamos con nuestros ídolos.

- Es una historia de nuestra relación con estos iconos. Nunca lo planeé, porque no pensé ni por un segundo: Michael es tan magnífico, tan famoso, que representa lo que hace en términos de grandeza y excelencia. Quería hacerlo porque es tan enigmático e identificable por su porte y su conducta y por lo que le hemos visto hacer físicamente. Es tan emblemático y tan famoso que intentar mostrar a alguien diferente y fingir que es Michael Jordan sería hacer trampas, perderías a todo el público porque, por definición, cuando eres tan emblemático, sólo hay uno en el mundo. Y también, lo que es muy interesante, aunque no quiero revelarlo.... Crees que esta película trata de una persona hasta que descubres quién es el verdadero protagonista y de quién trata realmente esta película. Eso es algo que se descubre hacia la mitad. La única forma segura de arruinar la película y que el público entienda que todo es un fraude es apuntar la cámara a cualquiera que no es Michael Jordan y decir: ‘Ése es Michael Jordan’. Para mí ha sido un placer hacer esta película porque me gusta mucho, tengo que ser sincero.

P: ¿Por qué decidió estrenar la película en cines?

- Es importante para mí. Quiero que la gente vea esta película en el cine porque es divertida. Porque se van a reír, porque es genial. Me encanta.

P: Tiene un reparto increíble en esta película.

- He tenido suerte. Este reparto está formado por gente con la que he soñado toda mi vida, desde que decidí ser director. Pensé que quizá algún día podría trabajar con un gran actor y Viola Davis es la mejor actriz que hay, la mejor con la que jamás he trabajado y tenerla en mi reparto fue un sueño hecho realidad. Me encanta Jason Bateman, es la cuarta película que hacemos juntos. Chris Messina... estuvo tan bien en mi última película y sabía que iba a estar genial en esta. Y por último, trabajar con mi mejor amigo desde hace muchos años, Matt Damon.... Esto es increíblemente emotivo, no sé qué decir. Cuando recibí el guión, hablé con Matt. Le dije: “Oye, ¿quieres hacer este papel?” Y le gustó. Estábamos empezando una nueva empresa y era la película perfecta para lanzarla. Los temas de esta película resonaban con algunas de las ideas que sustentan este nuevo negocio. Así que fue un esfuerzo adecuado en ese sentido.

P: ¿Habló con Michael Jordan?

- No es una historia desde el punto de vista de una sola persona. Es mi visión de estos acontecimientos y, si de algo trata, es de lo que Michael Jordan significó para el mundo del deporte y para el mundo en general. Su forma de ser y lo que hizo transformó el deporte, transformó el marketing deportivo, transformó la forma de compensar y tratar a los atletas. Quería hacerlo de una manera que no fuera sobre él, pero no había historia sin Jordan. No me interesaba hacer una película que Michael considerara inapropiada o que no reflejara sus sentimientos sobre la historia. Tuve la suerte de tener algunas interacciones con él. No quiso opinar sobre nada de lo que ocurriera que no conociera en primera persona. Me pareció que tenía una integridad extraordinaria en ese sentido.

5 de abril

Es la fecha en la que ‘Air’ se estrenará en los cines.

112

minutos dura la película.