Condenada mujer tras asesinar a su sobrina de 7 años, luego de que familiares no pagaran el rescate

Una mujer que mató a su sobrina de 7 años fue condenada este miércoles a 30 años de cárcel, la máxima pena en Bolivia, luego de someterse a un proceso especial tras admitir su culpa, un hecho que eleva a 5 los infanticidios y que coincide con la conmemoración del Día del Niño en el país.

La mujer de 25 años, que es pariente de la madre de la niña, se llevó el lunes pasado a la menor con engaños y luego le exigió a sus familiares un rescate de 70.000 bolivianos (unos 10.000 dólares).

Ante la negativa de la familia a pagar el rescate, la mujer asesinó a la menor y tras la denuncia de los familiares de la víctima se logró su captura, informó el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, sobre el crimen que se produjo en un municipio 114 kilómetros al noreste de La Paz.

La Policía basó su acusación en el análisis del flujo de llamadas de un celular que estaba en posesión de la agresora y que utilizó para comunicarse y pedir la recompensa.

Te puede interesar: Hombre tomaba onces, cuando fue asesinado delante de varios comensales en una cafetería de Suba

El fiscal del departamento de La Paz, William Alave, informó que la mujer se acogió a un “juicio abreviado” y un juez del distrito de Coroioco le dictó una condena de 30 años de prisión.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó este crimen y dijo que la familia debería ser un lugar seguro para los niños.

“Causa gran dolor el #infanticidio a una menor de 7 años por parte de su tía en Los Yungas. El hecho se suma a otros casos de violencia en contra de niñas y niños, cuando la familia debería ser el lugar más seguro”, escribió en Twitter Callisaya.

La fiscal especializada en delitos en razón de género, Daniela Cárdenas, informó que desde el 1 de enero al 10 de abril se han presentado 13.487 casos por delitos de violencia, de los que 3.342 están relacionados con menores de edad que en su mayoría han sufrido violencia familiar y agresiones sexuales.

En ese mismo periodo, según los datos de la Fiscalía General, se cuantificaron cuatro infanticidios, dos en Santa Cruz y otros dos en Cochabamba, a los que se suma este nuevo crimen en La Paz.

Durante esta jornada en la que se conmemora el Día del Niño en Bolivia, fecha instituida en 1955, varias instituciones públicas realizaron agasajos y actividades para insistir en la defensa de los derechos de la infancia.

“Mi niña se defendió”: mamá de la víctima dijo que su hija fue torturada

En diálogo con el medio local Unitel Bolivia, Verónica Cruz, mamá de la víctima, se le vio visiblemente afectada por el caso, luego de que un juez dictara la sentencia. En entrevista aseguró que su hija también fue torturada. “Habían escuchado gritos de mi hija, luego dejó de meter bulla. La niña se ha defendido, la ha agarrado, todo le ha hecho a la wawa, mi hija está todo verde el cuerpo”.

Y es que según la Fiscalía y la Policía, el cadáver tenía signos de violencia y marcas en el cuello. “Me lo han matado a mi hija, ha sido un familiar mismo lo que me lo ha hecho daño a mi niña, me lo ha torturado, me lo ha maleteado, me lo ha sonado, me lo ha pateado”.

Cruz relató también que la presunta responsable la ha estado amenazando, “diciéndome ‘no todo se va a quedar así, todos me van a pagar’”. Y no entiende el motivo del porqué la mató. “¿Es una venganza... qué es? Simplemente yo le he dado la mano a ella, alguna vez cuando le ha faltado un plato de comer, le he dado la mano en todo momento, no sé porque me hizo este daño”.

Finalmente, cuando le preguntaron si “¿Habló con la mujer”, respondió que: “Se ha reído, sicópata es esa mujer, no está en sus cabales”.