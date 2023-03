“Esta nueva reforma a la salud va a resultar en más corrupción”: Alejandro Gaviria

El exministro de Educación de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, volvió a referirse a la reforma a la salud que cursa en el Congreso, durante un foro organizado por la Contraloría General.

Gaviria, que fue ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, siguió manteniendo su postura contra este proyecto y aseguró que el nuevo sistema que se plantea no cambiará nada y que, por el contrario, empeorará las cosas.

“Para mí, es un sistema que regresa al pasado. Es la construcción del sistema de salud que teníamos en los años 80″, indicó.

Y luego el exministro continuó diciendo que ese sistema “no está bien armado, no está bien pensado... Y yo quiero ser claro, esa nueva reforma no va a resolver los problemas de recursos, puede acabarlos. Va a resultar, creo yo, en más corrupción”.

Gaviria salió del Gobierno Nacional por su postura contra a la reforma a la salud y desde entonces no ha parado de exponer abiertamente su punto de vista.

Y es que esta reforma ha causado una honda controversia en el país porque, según sus críticos, pondrá en riesgo la sostenibilidad de un sistema que, a pesar de sus numerosas fallas, funciona.

Sin embargo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, dijo el mes pasado que es de esperar que el proyecto de ley presentado al Congreso sufra modificaciones, como está ocurriendo en estos debates con los partidos.

Este lunes el Gobierno aseguró que ya había logrado un acuerdo con los partidos políticos sobre el 99 % de la reforma a la salud, lo que garantizaría que sea aprobada en el Congreso.