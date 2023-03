“Estos trabajadores marchan por orden del patrón”: Petro por protesta de domiciliarios de Rappi

Este martes, 28 de marzo, durante la tardes un grupo domiciliarios de Rappi llegó hasta el Congreso de la República para protestar en contra de la Reforma laboral que el Gobierno de Gustavo Petro tiene en trámite y bloquearon todas las entradas al Capitolio para hacerse escuchar.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, reportó el bloqueo y a su vez cuestionó el accionar de los domiciliarios porque con el bloqueo se violan los derechos de quienes no protestan.

“El Congreso de la República bloqueado por todos sus accesos por manifestantes. La imposición del bloqueo violando los derechos de todos los demás se está volviendo costumbre. No es posible que la Policía sea incapaz de garantizar pacíficamente el acceso de los ciudadanos”, dijo Barreras.

Petro asegura de domiciliarios de Rappi protestan por orden del patrón

A través de Twitter el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, se pronunció y envió un contundente mensaje en relación a los domiciliarios de Rappi, a quienes comparó con los esclavos, porque protestan en contra de la reforma laboral.

“Estos trabajadores marchan por orden del patrón contra la reforma que les va a dignificar el trabajo. Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre”, escribió Petro.

Es lo mismo que en los tiempos en que se debatía la libertad de esclavos. Los esclavistas le decían a sus esclavos que si quedaban libres iban a morir de hambre. https://t.co/LsrwUnvb0e — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 28, 2023

Los usuarios de internet se pronunciaron ante la publicación. “¿Ahora estigmatizamos la protesta social? Ya no les gusta si es contra ustedes. Presidente Petro, debe ser respetuoso con las causas que mueven a los colaboradores de estas APPS y no sugerir influencias de sus patrones, que no le constan y resultan irrespetuosos. Reforma laboral”, “Estoy dispuesto a dotar de cascos, gafas y escudos a esos rapitenderos en dado caso que les toque extender la protesta. Las manifestaciones son legítimas así como lo anunciaba el camarada Petro hace dos años” y “Seguramente el supremo líder, desde su balcón y en su divina providencia, sabe que es lo mejor para los que se ganan la vida como domiciliarios, incluso más que los mismos repartidores. ¿Dónde quedó el Gobierno del cambio, el gobierno de la gente?”.