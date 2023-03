Hasta el 31 de marzo no se cobrará el peaje de ‘Papiros’: Mintransporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hizo un llamado a las personas que están anunciando que van a “desmontar peajes” en el país.

El funcionario advirtió que ya tendrían en la mira a los políticos, precandidatos, ciudadanos y servidores públicos que hacen campaña, incurriendo en denuncias penales.

El jefe de esta cartera anunció que a partir del primero de abril no habrá ningún peaje sin cobrar en el país. “Uno no puede ir irresponsablemente por el país diciendo que va a quitar peajes, sin tener en cuenta la viabilidad financiera y las implicaciones jurídicas que desmontar un peaje implicaría.”

Además, indicó por qué no se desmontan los peajes en Colombia, “la Procuraduría y la Contraloría adelantan investigaciones contra los funcionarios públicos que no cumplen la ley y los peajes son parte de la estructura financiera de las vías. Es que es muy cómodo decir que no se quiere peaje cuando las vías están hechas”.

El polémico peaje ‘Papiros’

En una reciente visita al municipio de Puerto Colombia, Atlántico, el ministro Reyes, indicó que luego de las mesas de trabajo que se han desarrollado con los miembros del comité ‘No al peaje Papiros’, la Alcaldía y la Gobernación del Atlántico, desde el ministerio de Transporte contemplan la posibilidad de desmontar el peaje, una vez estén los análisis financieros para hacerlo.

“Hemos terminado una jornada democrática para revisar los compromisos que hace 45 días tenía cada entidad y miramos que ya está presentado el informe de la Agencia de Seguridad Vial frente a los riesgos de siniestralidad vial en la zona del peaje, se va a compartir con la ANI, se va a socializar y se van a implementar medidas.”

Finalmente, el ministro informó que hasta el 31 de marzo será la suspensión del cobro del peaje ‘Papiros’, mientras hay una nueva resolución, indicando que los días que faltan, se realizarán reuniones para evaluar la viabilidad fnanciera de desmontarlo.