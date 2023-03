Vuelve y juega: Exalcalde de Bucaramanga le pegó en la cara a un abogado en plena audiencia

Este jueves, 23 de marzo, se conoció que el abogado y exalcalde de Bucaramanga Luis Fernando Cote Peña protagonizó un bochornoso momento en plena audiencia cuando reaccionó violentamente y golpeó a otro abogado en el Palacio de Justicia de la ciudad bonita.

El episodio se registró este miércoles en plena audiencia dentro de una sala del Palacio de Justicia de Bucaramanga, donde el abogado y exalcalde de Bucaramanga, Luis Fernando Cote Peña, golpeó en la cara al abogado Pedro Rugeles durante la audiencia.

Exalcalde de Bucaramanga golpeó a un abogado en audiencia

En video quedó registrado el momento exacto en el que la juez muestra su cara de susto y sorpresa al ver que el abogado Cote Peña se levanta de su silla y golpea a su colega.

“Voy a tratar de mediar en la situación que se está presentando en este momento”, tuvo que decir a la juez que lleva el caso mientras se escucha el golpe y la agresión verbal, según conoció Blu Radio.

Las imágenes conocidas por la emisora muestran el momento en el que la juez intervino cuando se registró la agresión antes de que llegara la Policía a la sala.

Minutos antes de la agresión física, los dos abogados se enfrascaron en un roce de palabras irrespetuosas.

“Es un indelicado e irrespetuoso censurador e informador de circunstancias que no corresponden en nada a la realidad”, dijo el abogado Luis Fernando Cote al abogado Pedro Rugeles.

Mientras que el abogado Rugeles le respondió: “entiendo que usted se incomode porque es su hijo y lo siento, digamos, de una manera emocional, le recuerdo (…) Usted me acusó de extorsionista, mentiroso, delincuente, falsificador, me puso una queja y a mí no ha sido al que han expulsado de las universidades por plagio como usted”.