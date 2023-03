Julieth García, primera teniente mujer en volar un helicóptero UH 1N, murió en accidente en Chocó

En redes sociales se empiezan a leer trinos de condolencias del Ejército Nacional, con respecto a los cuatro militares que fallecieron en el accidente del helicóptero que cayó en Chocó este domingo 19 de marzo. Entre ellos, el mayor David Velásquez, quien dedicó una de sus publicaciones no solo a la teniente Julieth García y a los demás tripulantes de la aeronave accidentada. “Dolor nuestro y fortaleza a sus familias ¡Ya vuelan alto!”, se lee en el tweet.

Según la información oficial, la teniente Julieth García, quien había hecho historia en el Ejército Nacional de Colombia al ser la primera mujer de su rango en poder volar un helicóptero UH 1N, como el helicóptero siniestrado con matrícula EJC4227.

Con tan solo 31 años, la oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, ya había realizado una carrera meritoria en la institución, cursando primero todos los estudios pertinentes para finalmente graduarse como Profesional en Ciencias Militares en 2015, para luego seguir formándose en cursos de armas y especialidades militares como avanzados de combate, paracaidismo, comunicaciones y finalmente para convertirse en la primera mujer en manejar este tipo específico de helicópteros.

Antes de poder calificarse como piloto de este helicóptero, Julieth tuvo que pasar por una fase de instrucciones teóricas bastante densas y mínimo 20 misiones para luego pasar a una fase de vuelos donde no solo acompaña a los ya pilotos de estas aeronaves, sino también aprende a manejar todos los instrumentos de visión nocturna.

¿Quién era la teniente Julieth García que murió en el accidente de helicóptero en Chocó?

“El ser piloto no solamente es volar la aeronave, sino llevar la responsabilidad de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos”, afirmó la teniente cuando logró certificarse como la primera mujer en manejar estos helicópteros, hito que la misma Institución le reconoció por su valor, entrega y disciplina.

“Mi familia siempre me apoyó, nunca me ha dicho que no a lo que he querido. En ese sentido, siempre he contado con su apoyo… La verdad siempre he contado con ellos y es lo más importante para uno desempeñarse en lo que uno desea y sueña”, añade la entonces cucuteña de 28 años, alistando todo su uniforme, equipo y herramientas pertinentes para dar su primer vuelo ya certificada.

Julieth siempre se mostró muy orgullosa de poder manejar este tipo de helicópteros, conocidos como los “legendarios cazadores”, por ser aptos para misiones de alto riesgo como de escolte y reconocimiento, al que se le añaden equipos sofisticados de vigilancia y armamento.

La teniente siempre tuvo el acompañamiento de sus superiores e instructores, quienes también se mostraron orgullosos cuando ella finalmente logró tener el control de la aeronave y pudo manejarlo sola, ya como toda una piloto oficial de la Institución, entrado al selecto grupo de mujeres que manejan helicópteros Black Hawk y el MI17.

También puede leer: Accidente de helicóptero en el Chocó: cuatro militares habrían muerto

“Todo lo que se hace con el corazón y vocación, Dios lo bendice a uno”, afirmó la joven cucuteña, quien lamentablemente murió en este accidente, del que inicialmente se habla de un fallo en una de las partes más importantes del vehículo.

El caso actualmente está en investigación.

TRIPULACIÓN EJC-4227



Paz en su tumba mi TE. GARCÍA JULIETH#HéroesPorSiempre pic.twitter.com/JTpbdib6L9 — RUBÉN HERRERA🫡 (@militar_col) March 19, 2023

Julieth García ingresó al @COL_EJERCITO segura de que “todo lo que se hace con el corazón y con vocación, Dios lo bendice”. Así como la teniente García, hay cientos de colombianos que como ella, dan incluso su vida como soldados, por cuidar a sus compatriotas ¡Gracias héroes! pic.twitter.com/Blztzu28O7 — Laura Pinzón 🇨🇴 (@Laurapinzonb) March 20, 2023