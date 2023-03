“Pueden salir cuanto antes de la cárcel”: Fiscal Barbosa sigue preocupado por Ley de Sometimiento

Este miércoles los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Justicia, Néstor Osuna, firmaron y presentaron al Congreso de la República, la Ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto. Con algunos cambios, el proyecto de texto busca que grupos armados sin estatus político se sometan, sin negociaciones, ni diálogos, de cara a la política del presidente, Gustavo Petro, de ‘Paz Total’.

Esta iniciativa, que aplicaría sobre todo a organizaciones dedicadas al narcotráfico -como el Clan del Golfo- u otros delitos graves como secuestro, pretende que se acojan a la justicia ordinaria y a cambio reciban un tratamiento penal especial: bien sea reducción de la condena. Para ello, deberán entregar sus bienes, información sobre sus operaciones y reparar a las víctimas.

Sin embargo, semanas antes de que el senado recibiera el proyecto de Ley, el fiscal, Francisco Barbosa, presentó una lista de 9 reparos “a nuestro juicio fundamentales para que esa iniciativa tenga asidero constitucional y legal”, enfatizó.

Dentro de estos, principalmente se encontraba que las víctimas no queden sin ser reparadas; los cortos términos procesales para corroborar probatoriamente todos los hechos; y descartar el principio de oportunidad para delitos como concierto para delinquir.

Fiscal Barbosa continúa preocupado por Ley de Sometimiento que ya fue presentada al Congreso

A pesar de las 9 observaciones que el ente acusador realizó, el fiscal, Francisco Barbosa, dice continuar preocupado, luego de leer el proyecto de Ley de Sometimiento. En primer lugar, pidió al Gobierno Nacional no la radique con mensaje de urgencia, pues “personas que hubiesen cometido delitos como concierto para delinquir agravado, pueden ser beneficiados de principios de oportunidad y salir inmediatamente de las cárceles”, indicó a Caracol Radio.

Y es que el principio de oportunidad consiste en una suerte de indulto. Por lo que las personas que hayan cometido delitos de concierto para delinquir que van entre seis u ocho años, podrían quedar libres.

“Ahora lo que hacen es que los máximos responsables tendrán unas penas de restauración, y por la puerta escondida meten un principio de oportunidad, permitiendo la salida de personas que pueda haber cometido tortura, trata de personas, desaparición forzada, etc”, dijo para La FM.

Barbosa comparó la Ley de Sometimiento con indultos a exguerrilleros de las Farc

El fiscal general comparó el principio de oportunidad, con la Ley 1820 de indulto de diciembre del 2016 del proceso de Paz con las farc.

“A usted no le pueden disfrazar un proyecto de sometimiento con un proceso de Paz porque es que el tema aquí no es que se le diga al país que no se le da un carácter político a unas organizaciones derivadas del paramilitarismo y del narcotráfico en Colombia, el problema es que le están dando un tratamiento similar al que se le dio a la gente en La Habana”, aseguró.

De esta manera, Barbosa advirtió que, de llegar a ser aprobada, “no voy a firmar ningún principio de oportunidad sobre esa base”, pero esto no impediría que “seguramente otro fiscal General lo tendrán de notario en la Fiscalía para que le haga la tarea a toda estas personas”.