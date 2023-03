Sin electricidad quedaron habitantes de 9 municipios de Cundinamarca, ¿qué responde Enel?

En medio de la fuerte ola invernal que vive el centro del país, la empresa Enel comunicó durante este lunes 13 de marzo algunas fallas provocadas por diferentes eventos en el departamento de Cundinamarca. Por esta situación, por lo menos 9 municipios resultaron afectados y sin electricidad por hasta 6 horas.

Las lluvias, las descargas atmosféricas y los vendavales en Bogotá y Cundinamarca son parte de los causantes de las fallas aisladas en la infraestructura eléctrica, según argumenta la empresa. Las inundaciones, deslizamientos de terreno y desplome de árboles que han averiado algunas redes de energía y han dificultado los accesos, agudizaron la situación.

“Debido a que la gran parte de las redes son aéreas, están expuestas a factores externos, imprevistos y no controlables, que pueden ocasionar afectaciones en el suministro, principalmente, por la caída ramas sobre la red, las descargas atmosféricas y las mismas precipitaciones”, acotó la empresa de energía.

También le puede interesar: Ya no son calles si no ríos: habitantes de Soacha no pueden transitar por las inundaciones

Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón, Bojacá, La Vega y San Francisco hacen parte de los municipios que presentaron fallas generalizadas y que persistieron durante varias horas. En el municipio de Mosquera, por ejemplo, habitantes de varios barrios quedaron sin luz por más de 5 horas, mientras se realizaban los arreglos.

“La compañía ha venido trabajando para atender las fallas de manera oportuna con el fin de restablecer el servicio de energía y disminuir el tiempo de afectación”, acotó sobre esta situación la empresa.

Sin embargo, los tiempos de atención de fallas se han extendido, pues Enel argumenta que por causa de la seguridad de los equipos técnicos en terreno, no es posible trabajar bajo condiciones climáticas donde se presenten lluvias o tormentas eléctricas.

Adicionalmente, en algunos casos se han presentado retrasos debido a las dificultades de desplazamiento y el difícil acceso, sobre todo en las zonas rurales. “Enel Colombia es consciente de la importancia del servicio de energía eléctrica para los clientes y por esto reitera su compromiso para seguir trabajando por brindar un servicio de energía de calidad y confiable”, finalizó la compañía.