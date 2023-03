Le pega con la escoba y lo pisa: en video quedó terrible caso de maltrato animal en Neiva

Un terrible caso de maltrato animal se conoció en la tarde del pasado lunes 13 de marzo en la ciudad de Neiva, desde donde se difundieron consternantes imágenes del trato que recibe un perrito en un apartamento.

Los hechos sucedieron específicamente en el Conjunto Residencial Camino de la Primavera, ubicado en la Calle 78 con Carrera 8, al norte de la capital del departamento del Huila, en donde se puede el maltrato al que es sometido el perrito, con actos como abandono y maltrato físico.

El perrito lamentablemente sufre del abandono de sus responsables humanos, pues una usuaria en redes sociales ha grabado los tratos a los que es sometido por ellos mismos. La mujer hizo públicos los videos que logró registrar de los hechos en los que se puede ver al perrito encerrado en el balcón del apartamento del edificio en medio de la lluvia.

“Se está mojando”, dice la usuaria en el video en el que se puede ver al perrito aguantando la inclemencia del clima y mirando hacia dentro de la vivienda con la esperanza de que alguien le abra la puerta del balcón.

Además, hay otra grabación en la que se puede ver el cruento maltrato que recibe el cachorro, pues un hombre que barre el balcón lo golpea con la punta de la escoba. Además, no bastándole con este golpe, acude a pisarlo luego y el cachorro en medio de esta situación incluso llora, pues la usuaria dice que fue testigo de su llanto.

“Hola alguien sabe cómo puedo hacer para que se lleven a un perrito que está siendo maltratado en la torre de al frente, ya denuncié en la fiscalía pero el proceso es sumamente demorado :( y me da mucha impotencia porque no he podido hacer nada más”, compartió la usuaria sobre este caso.

Por su parte, la Policía Ambiental de Neiva le contestó y le pidió un contacto directo, a lo que ella contestó. Actualmente la mujer declaró que la Policía fue al lugar, pero no se llevaron al perrito de esa casa, por lo que están a la espera de notificarla sobre lo sucedió con el animalito.