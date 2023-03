“No sé si retirarme o recibir la vivienda”: Beneficiarios de ‘Mi Casa Ya’ denuncian incumplimientos

Desde la posesión del presidente, Gustavo Petro, varios colombianos se preguntaron si el programa de ‘Mi Casa Ya’, que existe desde 2015, tendría continuidad en este gobierno. Fue la nueva ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quién dio un parte de tranquilidad y señaló que sí tendrá continuidad por los próximos cuatro años, pero con ciertos cambios, para, dice, mejorar la cobertura de este beneficio, como especificar la ubicación de la población en condiciones especiales de vulnerabilidad, y la que está ubicada en zonas rurales y municipios pequeños.

Asimismo, Velasco señaló recientemente, que la entrega de subsidios entre 20 y 30 millones de pesos, para los hogares Sisbén, serán entregados prioritariamente a las personas en el mes de abril, que “ya han avanzado en su proceso de adquisición de vivienda nueva, vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario” que “han hecho un negocio inmobiliario o que su escritura será firmada en los próximos seis meses”, afirmó.

Beneficiarios de ‘Mi Casa Ya’ denuncian incumplimientos del programa

Tres casos conoció Noticias Caracol, en el que habló con beneficiarios de este programa, desde años anteriores. Sandra González, en Bogotá, denunció que no ha recibido el subsidio que le prometieron, pues le han entregado una cifra inferior a esta. “Con el subsidio a mí me dijeron que eran $30 millones quedaban del subsidio, soy madre cabeza de familia y me salieron con 11.600.000 pesos”, explicó.

Por su parte, James Zambrano, quien aplicó en 2021 al subsidio, cumplía mes a mes con la cuota inicial, entregando todas sus cesantías, pero le dijeron que ahora tenía que pedir un préstamo mucho más alto. “Que ya no, que el subsidio estaba muy difícil, entonces que ya no me tocaba pedir un préstamo de 51 millones sino de 80 millones. No sé si decidirme por la casa o retirarme de esto de vivienda”.

Finalmente, Luis Vitola, un joven de 26 años, ya estaba a punto de recibir su casa, pero la constructora le dio una mala noticia: “la respuesta del Ministerio de Vivienda es que todavía no han asignado los recursos este año del plan de gobierno. Por lo tanto, no me dan fecha”.

¿Cómo aplico al subsidio ‘Mi Casa Ya’?

El programa está dirigido a colombianos interesados en adquirir vivienda nueva, que no han sido beneficiarios de otro subsidio de vivienda y que no son propietarios en el territorio nacional. Además, el hogar interesado debe haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación igual o inferior a D11 para hogares urbanos y D20 para hogares rurales.

La familia interesada en acceder al subsidio debe buscar en el mercado inmobiliario la vivienda nueva de interés social o prioritario, urbana o rural, de su preferencia, en el proyecto que le llame la atención.

Una vez tome la decisión, debe acercarse al banco de su elección, a la entidad de economía solidaria o a la caja de compensación familiar que prefiera para tramitar el crédito hipotecario o el leasing habitacional que esté cobijado con la medida.

¿Cuáles son los beneficios de ‘Mi Casa Ya’?

‘Mi Casa Ya’ brinda dos beneficios a los hogares: en primer lugar, otorga un subsidio a la cuota inicial por un monto que dependerá del grupo de Sisbén en el que el hogar interesado está clasificado. Y en segundo lugar, entregará durante siete años un bono para las tasas de interés de las cuotas.

Valor para la cuota inicial: en áreas urbanas, los hogares en Sisbén clasificados entre los grupos A1 y C7 reciben un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) para el pago de su cuota inicial.

En el caso de los hogares con una clasificación de Sisbén entre C8 y D11 tendrán un subsidio correspondiente a 20 SMMLV.

En áreas rurales, aquellos con Sisbén entre A1 y C14 reciben un subsidio de 30 SMMLV, mientras que a los que tienen una clasificación de Sisbén entre C15 y D20, se les otorgará un subsidio de 20 SMMLV.

Bono para la tasa de interés: la cobertura a la tasa de interés del crédito hipotecario o leasing habitacional se otorga durante los primeros 7 años del crédito hipotecario o leasing habitacional, con el fin de reducir las cuotas mensuales a pagar, y su monto depende del tipo de vivienda adquirida.

Así, cuando los hogares adquieren una vivienda de interés prioritario (VIP), la cobertura es de 5 puntos porcentuales (p. p.) sobre la tasa de interés pactada con la entidad financiera, mientras que, para aquellos hogares que adquieren una vivienda de interés social (VIS), con un precio mayor a 90 SMMLV, la cobertura representa una reducción de 4 p. p.